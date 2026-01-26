Sant Aniol vol habilitar tres pisos de lloguer social en un immoble buit de l’INCASÒL
L’edifici de Sant Esteve de Llémena està tapiat i el consistori negocia la cessió per fer-hi habitatge social amb una reforma bàsica
L’Ajuntament de Sant Aniol de Finestres negocia amb l’INCASÒL la cessió d’un edifici desocupat a Sant Esteve de Llémena per convertir-lo en tres pisos de lloguer social. L’alcalde, Francesc Oliveras, assegura que l’immoble té “bona estructura” i que l’adequació seria relativament senzilla, però denuncia que els tràmits s’allarguen des de fa anys.
Cos de la notícia
L’objectiu del consistori és ampliar l’oferta d’habitatge assequible al municipi aprofitant un edifici actualment buit i tapiat. Segons va explicar l’alcalde al programa ‘L’Alcalde Respon’ d’Olot Televisió, fins a l’any passat hi havia un pis ocupat i, després de mesos, es va poder desocupar. Des d’aleshores, l’immoble està tancat amb tapiats.
Oliveras defensa que l’edifici podria transformar-se en habitatges de lloguer social amb actuacions “sense gaire despesa”. En concret, va detallar que caldria “treure les parets tapiades”, obrir finestres i instal·lar portes noves, a més de pintar. “Tot quedaria bé”, va resumir, en referència a una reforma que, segons ell, seria bàsica i assumible.
Un projecte encallat des de fa anys
L’alcalde admet que la principal dificultat és administrativa. “Fa tres o quatre anys que hi lluitem i no sabem pas on ens trobem”, va afirmar, tot lamentant que la situació no s’hagi desencallat malgrat que, a parer seu, es podria resoldre amb la cessió de l’immoble a l’Ajuntament per destinar-lo a habitatge social.
També va relatar el recorregut de propietaris que, segons la informació municipal, hauria tingut l’edifici abans d’arribar a l’INCASÒL. Oliveras va explicar que, primer, l’immoble hauria estat en mans de l’Institut Català de Finances, des d’on se’ls va parlar de “problemes amb algunes empreses”. Més endavant, va afegir, aquestes empreses “van desaparèixer” i van dir que no volien saber “res dels pisos”. Posteriorment, el consistori va saber que l’edifici era de l’INCASÒL.
Falta d’habitatge assequible a Sant Aniol
L’Ajuntament vincula el projecte a la manca d’habitatge assequible, sobretot per a joves i famílies. Oliveras assegura que al municipi hi ha demanda de pisos a preus accessibles i que cal apostar pel lloguer social com a via per donar-hi resposta. “Hi podrien viure ben bé tres famílies a un cost baix”, va afirmar.
El consistori també apunta que, tot i existir solars urbanitzats i altres terrenys edificables, aquests recursos no resolen el problema per a una part de la població perquè els preus fan que siguin opcions inaccessibles per a persones amb menys poder adquisitiu.
Amb les converses obertes amb l’INCASÒL, l’Ajuntament insisteix que desbloquejar la cessió permetria donar un ús social a un edifici buit i, alhora, reduir el risc d’ocupacions. L’objectiu final és concretar la disponibilitat de l’immoble i impulsar la reforma per habilitar els tres pisos de lloguer social a Sant Esteve de Llémena.
