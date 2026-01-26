Sant Jaume de Llierca dona la benvinguda als nadons nascuts el 2025
L’acte, que es va fer a la Sala de Plens, reuneix les famílies amb l'alcalde Jordi Cargol, per reforçar el vincle amb les noves famílies del poble
DdG
Sant Jaume de Llierca ha celebrat aquest dissabte l’Acte de Benvinguda als Nadons 2025, una trobada a la Sala de Plens per donar la benvinguda oficial als infants nascuts al municipi durant l’any passat. L’acte ha reunit les famílies amb representants del consistori, encapçalats per l’alcalde Jordi Cargol.
La convocatòria, organitzada per l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, s’ha plantejat com un espai proper i simbòlic per reforçar el vincle entre el consistori i les noves famílies del poble. A la trobada també hi han assistit la regidora de Cultura, Lourdes Barris, i el regidor Pere Roca.
Durant l’acte, l’alcalde, Jordi Cargol, s’ha adreçat a les famílies i ha remarcat el significat que té el naixement de nous infants per al futur del municipi. En la seva intervenció, ha destacat que l’Ajuntament vol acompanyar les famílies en aquest camí i reforçar el sentiment de comunitat.
Per la seva banda, la regidora de Cultura, Lourdes Barris, ha remarcat la col·laboració del teixit local i ha agraït especialment el suport de Ca’l Agustí, que ha contribuït a fer possible l’acte. Barris ha subratllat la importància de sumar esforços entre administració i comerç local en iniciatives vinculades a la vida del poble.
L’Acte de Benvinguda als Nadons s’ha anat consolidant com una iniciativa que vol simbolitzar l’acollida i la proximitat amb les famílies, i que, segons el consistori, reforça els valors de comunitat i pertinença al municipi.
- Sis centres sanitaris gironins van detectar la presència de rosegadors l'any passat
- La cara menys visible de l'ARRO dels Mossos
- Aquestes són les millors pastisseries de Girona
- Rescaten tres excursionistes a Setcases que no podien avançar per la neu i el torb
- La granja La Selvatana, 'un hotel de vaques
- Un conductor de 19 anys, positiu en alcohol i drogues, presumpte autor de la mort d'un ciclista a Subirats
- Absolts de donar una pallissa a tres joves perquè les víctimes diuen ara que no recorden res
- Quin hauria de ser el teu sou segons el teu lloc de feina? Consulta'l a la calculadora salarial