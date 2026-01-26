Santa Coloma de Farners, el partit judicial més col·lapsat
Té una bossa pendent d’assumptes per entrar a tràmit de 2.129 per òrgan judicial, seguit de Blanes amb 1.720 casos
Santa Coloma de Farners és el partit judicial més saturat de la província amb una mitjana de 2.129 procediments pendents per òrgan. Aquesta bossa pendent d’assumptes a final del tercer trimestre del 2025 va superar la de Blanes (1.978 procediments per òrgan) i la de Figueres (1.720), que són jutjats també molt tensats. A Santa Coloma, per exemple, es porta la instrucció del doble crim de Susqueda, un cas que s’ha trobat sovint amb canvis de jutges i, per tant, amb una lentitud en la instrucció.
Els altres partits judicials, tot i tenir una quantitat d’assumptes tramitar també experimenten nivells de col·lapse considerables. A la Bisbal d’Empordà, Sant Feliu de Guíxols i Olot, la càrrega per òrgan oscil·la entre els 1.400 i els 1.800 procediments, una xifra que continua sent alta per la capacitat de cada unitat judicial. En contrast, els partits Ripoll (1.326) i Puigcerdà (711) tenen menys volum de casos, però la seva capacitat per resoldre’ls es veu més limitada per la baixa quantitat d’òrgans judicials disponibles.
Figueres, Blanes i Girona
Aquesta distribució de la saturació demostra que la pressió judicial no depèn només de la quantitat d’assumptes, sinó també de la capacitat de cada òrgan judicial per resoldre’ls. Així, els partits més petits, amb pocs òrgans, poden tenir una saturació comparable a la d’àrees amb més volum de feina, ja que no hi ha tanta capacitat de redistribuir la càrrega.
Les dades del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) del tercer trimestre del 2025 indiquen que els nou partits acumulaven 60.905 assumptes pendents a final de període i gairebé tot el pes va recaure en tres: Figueres, Blanes i Girona.
El cas més contundent és Figueres, que va tancar el trimestre amb 15.480 procediments pendents. El tap està pràcticament empatat entre civil (7.872) i penal (7.608). Just al darrere hi havia el partit judicial de Blanes, amb 11.870 pendents (19,5% del total), i els jutjats de Girona, amb 11.393 (18,7%).
Entre tots tres partits concentren prop del 64% de la bossa pendent. A Blanes, el pes principal és civil (7.392) per sobre del penal (4.478). Girona també tenia el civil al capdavant (6.394), però el penal ja tenia un volum molt alt (4.999). En una segona línia hi ha Santa Coloma de Farners, amb 8.516 pendents (14% del total). La resta de partits tenen xifres més baixes: la Bisbal d’Empordà va tancar el tercer trimestre amb 4.948 pendents, Sant Feliu de Guíxols, amb 3.478; i Olot, amb 3.183. A la cua hi ha Ripoll (1.326) i Puigcerdà (711)..
Sentències pendents
Un altre àmbit important són les sentències, els partits gironins van tancar el tercer trimestre del 2025 amb 49.782 execucions pendents. Una càrrega que es va concentrar especialment en tres partits judicials, que van sumar més del 60% de les execucions pendents a la província. Blanes encapçala el llistat amb 10.674, seguida de Figueres (10.357) i Girona (9.536). La situació d’execució a Santa Coloma de Farners, amb 8.516 execucions pendents, també destaca. En tots els partits, la majoria de les execucions pendents són civils, amb Blanes i Figueres concentrant gran part d’aquest volum.
