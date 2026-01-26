El TSJC confirma la pena de 15 anys de presó per a l'home que es va atrinxerar en un mas a les Llosses
El tribunal ha desestimat el recurs d'apel·lació presentat per la defensa
El TSJC ha confirmat la condemna de 15 anys de presó dictada el mes d'octubre passat per l'Audiència de Girona per a l'home que es va atrinxerar en un mas de les Llosses i va disparar contra un veí i dos mossos. D'aquesta manera, el tribunal ha desestimat el recurs d'apel·lació presentat per la defensa del condemnat i ha ratificat íntegrament la sentència. El cas es remunta al 14 de juny del 2023. El tribunal conclou que el processat va intentar assassinar la víctima "per sorpresa" i que, més tard, va obrir foc contra dos mossos. La sentència el condemna per temptativa d'assassinat, atemptat agreujat contra agents de l'autoritat, lesions i tinença il·lícita d'armes.
La defensa del condemnat havia fet diverses al·legacions que finalment el TSJC ha desestimat al complet. Entre d'altres, asseguren que es van veure vulnerats els seus drets fonamentals, concretament la inviolabilitat del seu domicili. Asseguren que els agents van entrar al domicili sense autorització judicial i sense consentiment del processat "quan no es tractava d'un delicte flagrant". Per la seva part, el TSJC considera que sí que es tractava d'un "delicte flagrant" i d'una "situació d'extrema urgència". El tribunal recorda que l'acusat "estava armat, que s'havia tancat al seu domicili i que no feia cas als requeriments policials".
D'altra banda, la defensa de l'acusat també assegura que no tenia intenció de matar, ja que va disparar des de lluny. A més, conclouen que "les lesions que va patir la víctima no van fer témer per la seva vida ni es van complicar en lesions greus". Per això, reclamaven una rebaixa de la pena. En aquest sentit, la sentència del TSJC argumenta que el condemnat va fer un "atac reiterat" i que els trets "es van fer mitjançant una arma de capacitat letal", de manera que "el risc de perdre la vida era més que evident".
També consideren "excessiva i desproporcionada" la suma de 600 euros fixada en concepte de responsabilitat civil per a cada un dels agents que va resultar lesionat, mentre que el tribunal creu que són "raonables" tenint en compte els dies que van tardar a curar-se i "el dany moral que van patir els agents".
