La 28a edició del Firestoc de Banyoles es trasllada a l’envelat de barraques
La fira de rebaixes d’hivern comptarà amb la participació de 25 establiments
Els dies 30 i 31 de gener i 1 de febrer se celebra una nova edició del Firestoc, la fira de rebaixes d'hivern de Banyoles que aquest any es farà a l’envelat instal·lat al recinte de barraques. La fira, que obrirà les portes divendres a la tarda i s'allargarà fins diumenge, comptarà amb una quarantena d'estands, majoritàriament de Banyoles i del conjunt de la comarca, que portaran les millors ofertes en moda i complements o parament de la llar.
En aquesta edició hi participaran 25 establiments comercials que estaran repartits en prop de 40 estands, també arribats de Santa Coloma de Farners, Bescanó, La Pinya, Salt, Manresa, Tordera o Igualada.
La regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Banyoles, Anna Tarafa, ha destacat durant la presentació que “el principal canvi de l’edició d’enguany és que el Firestoc es trasllada a l’envelat que hi ha instal·lat al recinte de barraques, un espai polivalent i ampli que ens permet distribuir còmodament els 25 expositors”. Tarafa també ha afegit que “un any més tornem a organitzar aquest esdeveniment, i tot i les dificultats que arrossega el comerç local, ho fem mantenint el número d’establiments comercials i negocis que hi participen, que posaran a disposició productes de qualitat a bons preus”.
Per facilitar la mobilitat dels banyolins fins al recinte de barraques, es posarà a disposició, gratuïtament, el Tren Pinxo que el dissabte 31 de gener sortirà del centre de la ciutat a les 11 del matí i a les 5 de la tarda i tornarà a la 1 i a les 7 de la tarda. El diumenge es farà un únic viatge de baixada a les 11 del matí i tornarà a la 1 del migdia.
Compres amb premi
La presidenta de l’Associació Banyoles Comerç i Turisme, Dolors Busquets, ha recordat que “un any més l’Associació participem del Firestoc amb el sorteig d’un val de 150 euros entre tothom que faci alguna compra durant el cap de setmana. Les butlletes es podran dipositar a l'estand que l'Ajuntament de Banyoles tindrà a l’interior del recinte i el sorteig es farà diumenge a les 7 del vespre abans de tancar la fira”.
En paral·lel, les persones que comprin al Firestoc també podran participar de la ruleta que hi haurà a l’estand de Turisme, entre el que es podran aconseguir productes promocionals de Banyoles, vals 2x1 a la Tirona, entrades al Museu Arqueològic i 25 vals de 10 euros de l'Associació Banyoles Comerç i Turisme. A més, aquest any també hi haurà un premi que serà "Premi estands Firestoc" en què les persones participants es podran emportar un obsequi per part dels diferents estands que tenen botiga al Firestoc.
A més dels estands dels establiments comercials participants, durant tot el cap de setmana al Firestoc hi haurà un espai de joc lliure i servei de canguratge a càrrec de Kincakau, amb l’espai de joc infantil ‘El Petit Comerç’, atraccions infantils, una xurreria i una foodtruck.
El Firestoc és un espai de lliure accés amb aparcament gratuït que obrirà divendres de les 5 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre. Dissabte, l'horari serà de les 10 del matí a 2/4 de 9 del vespre i diumenge, de les 10 del matí a les 7 de la tarda. La fira està organitzada per l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Banyoles amb conveni amb l’Associació Banyoles Comerç i Turisme i el suport de la Diputació de Girona.
