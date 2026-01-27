El Carnestoltes arriba a Banyoles el 6 i 7 de febrer amb un envelat al recinte de barraques com a punt central
Sota el lema ‘Anem per feina!’, aquesta edició comptarà amb una desena de propostes per a totes les edats, amb la rua infantil com a plat fort de la programació
Banyoles es convertirà els dies 6 i 7 de febrer en un gran escenari de Carnestoltes, amb una nova edició de la cita organitzada per l’àrea de Festes de l’Ajuntament de Banyoles, amb el suport de diverses entitats del municipi. La principal novetat d'enguany és que l’envelat instal·lat al recinte de barraques acollirà el gruix de les propostes. A més, el final de la rua infantil i la festa posterior canviaran d’ubicació per les obres de la plaça de les Rodes.
Sota el lema ‘Anem per feina!’, aquesta edició de Carnestoltes comptarà amb una desena de propostes per a totes les edats. El regidor de Cultura, Patrimoni Cultural i Festes, Miquel Cuenca, destaca que “mantenim l’estructura de cada any, si bé sempre anem introduint petits canvis per tal que cap franja d'edat quedi fora del Carnestoltes" i assenyala que "un any més la rua infantil serà el plat fort de la programació, en una activitat que aplega unes 2.000 persones participants i que és tot un èxit, en gran part, gràcies a la tasca que fan les AFAs dels centres educatius”.
Activitats per a tots els públics
El tècnic de Festes de l’Ajuntament de Banyoles, Xavi Casadevall, explica que “seguim apostant per les activitats i propostes dels últims anys però amb alguna variació, com la Festa + Jove que, a petició del propi jovent, la desmarquem més de la festa infantil i aquest any també la traslladarem a l’envelat de barraques”, a més de recordar que “per un tema d’espai i mobilitat, aquest any la rua infantil finalitzarà davant de l’Ajuntament, on quedaran aparcades les carrosses i la festa, i la xocolatada la farem a la plaça Major". Per això, tallaran la circulació de vehicles al carrer Llibertat, des de la plaça Doctor Rovira fins a la plaça dels Turers.
Les activitats del Carnestoltes s'iniciaran el divendres a les sis de la tarda amb la Rua de Versots, que organitza l’entitat Gàrgoles de Foc i on es podran escoltar els ja tradicionals textos satírics al voltant de la política local. Un altre clàssic del primer dia de carnaval a Banyoles és la “Fes-te Cutre”, organitzada per l’àrea de Festes, el Comitè de Banyolinades i l’entitat Acampada Jove. La festa, que es farà a l'envelat del recinte de barraques, comptarà amb les actuacions de Dj Puju, PDGat i Gàrgoles de Foc.
Dissabte a la tarda les activitats es reprendran amb la rua infantil, l'activitat més multitudinària i participativa del Carnestoltes de Banyoles. S'hi preveu la participació d’unes 2.000 persones d'escoles i entitats de Banyoles, però també d'altres poblacions de la comarca com Porqueres, Cornellà del Terri i Fontcoberta. La rua s'iniciarà a dos quarts de cinc de la tarda des de la plaça Catalunya i acabarà davant de l’Ajuntament. La festa final enguany es trasllada a la plaça Major, on hi haurà la xocolatada i la festa del carnestoltes infantil amb el grup Superherois i l’Agència Secreta.
Un cop acabada aquesta proposta infantil i familiar, a dos quarts de deu del vespre, a l’envelat de barraques es farà Festa+Jove amb DJ Puju, dirigida a joves de 12 a 15 anys. A partir de dos quarts de 12 de la nit, començaran les activitats nocturnes amb la presentació de les carrosses i comparses que participaran en la rua nocturna, que començaran a desfilar des del passeig Indústria fins al recinte de barraques. A partir de dos quarts de dues de la matinada es farà la festa de disfresses amb La Banda Biruji. A continuació serà el torn de Dj Tarada.
Durant la nit de dissabte, al recinte de barraques, s'habilitarà també el servei de Punt Lila per qui vegi o visqui una agressió o un comportament sexista.
Cartell
La banyolina Irene Mercader ha estat l’encarregada de dur a terme la confecció del cartell i la imatge gràfica de Carnestoltes, així com del lema ‘Anem per feina!’. Mercader explica que “el concepte parteix d’una idea molt senzilla, i és que tothom quan arriba el carnestoltes, es descorda la camisa i deixa veure la seva part més desinhibida, més festiva... en definitiva vol ser una imatge que mostri la transformació que tothom viu durant aquesta festa”. Les persones que surten als diferents cartells són banyolins i banyolines que han estat fotografiats per Sílvia Poch.
