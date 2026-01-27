Cop policial a Galícia contra una banda amb seu a Girona especialitzada en el robatori de coure
El grup desmantellat per la Guàrdia Civil actuava principalment en zones rurals de difícil accés i hauria sostret unes 24 tones de cable, valorades en 115.000 euros.
La Guàrdia Civil ha desarticulat una banda, amb base d’operacions a la província de Girona, especialitzada en el robatori de cable de coure i implicada en fets delictius en diverses localitats de Galícia, en concret de la província de Lugo.
L’operació Paradanova va constatar que els autors aprofitaven el canvi del cable de coure a la fibra òptica dut a terme per les companyies de telecomunicacions, ja que el cablejat antic, un cop sostret, no causava incidències a la xarxa en trobar-se inutilitzat, i centraven la seva activitat en zones rurals de difícil accés.
Aquesta banda itinerant, amb base d’operacions a Girona, va ser desarticulada i es va imputar als seus sis integrants, d’entre 21 i 51 anys, els delictes de pertinença a grup criminal i delicte continuat de furt de cablejat de coure de telefonia.
En la fase final de la investigació, els agents van determinar la participació d’aquest grup en fets delictius comesos a les localitats de Fonsagrada, Pastoriza, Santa Eulalia de Oscos i Cangas de Narcea.
D’aquesta manera, en aquestes localitats presumptament van sostreure un total d’uns 24.000 quilos de cablejat, valorats per les empreses propietàries en uns 115.000 euros.
Els agents van recuperar uns 6.500 quilos de coure, que van ser lliurats a les empreses perjudicades per al seu tractament i destí oportú.
