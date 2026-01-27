Del cotxe al datàfon: detingut a Porqueres per robar en un vehicle i pagar amb la targeta de la víctima
Dos dies abans, els Mossos arresten un altre home per dos furts en comerços de Banyoles, en un d’ells roba dues motoserres de 450 euros
Els Mossos d’Esquadra van fer la setmana passada dues detencions a l’àrea de Banyoles. D’una banda, van arrestar a Porqueresun home de 24 anys acusat de robar objectes de l’interior d’un vehicle i d’utilitzar la targeta bancària de la víctima per fer compres. De l’altra, també van detenir a Banyoles un segon lladre -també de 24 anys- per dos furts en establiments comercials del municipi.
En el primer cas, la víctima va denunciar que la nit del 9 de gener havia deixat el cotxe estacionat al carrer i que l’endemà al matí se’l va trobar amb l’interior remenat. Dins hi faltava una eina de treball valorada en més de 800 euros, a més del DNI i una targeta de dèbit. La cartera, segons va explicar a la policia, havia quedat llençada a terra dins l’habitacle.
La investigació va permetre als agents comprovar que la targeta sostreta s’havia utilitzat a Banyoles. Concretament, s’hi van fer quatre compres de tabac en màquines expenedores i també un pagament en un restaurant. Amb aquestes dades, els Mossos van identificar el presumpte autor que ja comptava amb antecedents policials i el van detenir el 23 de gener a Porqueres.
Furts en comerços de Banyoles
Paral·lelament, els Mossos de la comissaria de Banyoles van detenir el 21 de gener a la mateixa ciutat un altre home acusat amb antecedents policials de dos delictes de furt en dos establiments diferents.
El primer episodi es remunta al 24 de desembre. Segons la denúncia presentada dies després -15 de gener- pel responsable del comerç, cap a dos quarts de quatre de la tarda el sospitós va agafar diversos articles i els va anar guardant en dues bosses: una motxilla que duia a l’esquena i una altra bossa a la mà. En arribar a la zona de caixes, va deixar la bossa de mà a terra -plena d’objectes- i va fugir corrents amb la motxilla carregada. El segon furt va ser el 19 de gener, cap a les cinc de la tarda, quan el mateix individu hauria entrat en un altre establiment del municipi i s’hauria endut dues motoserres, valorades en uns 450 euros, que estaven exposades.
