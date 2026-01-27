La Diputació de Girona demana la dimissió de Paneque i Puente pel caos de Rodalies sense citar-los
La moció ha estat presentada per la CUP-Som Poble i ha estat aprovada amb els vots de Junts, ERC i la CUP, amb l’abstenció dels independents i el vot en contra del PSC
La Diputació de Girona ha demanat la dimissió de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i del ministre de Transports, Óscar Puente, per "negligència" i "mala gestió" de la crisi de Rodalies, tot i que sense esmentar-los explícitament en el text aprovat. La moció presentada per la CUP-Som Poble ha prosperat amb el suport de Junts i ERC, el vot en contra del PSC i l'abstenció d'Independents de la Selva i Tots per l'Empordà.
El text aprovat aquest dimarts al ple ordinari demana "l'assumpció de responsabilitats al més alt nivell a la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i al Ministeri de Transport i Mobilitat del Govern espanyol per la mala gestió de la situació viscuda al servei de Rodalies, per la manca de previsió, coordinació i informació cap als usuaris, així com la incapacitat de donar una resposta política i operativa contundent davant el col·lapse del servei". Aquesta referència al "més alt nivell" d'ambdós departaments implica directament els seus màxims responsables polítics: Paneque i Puente.
Caos ferroviari fruit de la desinversió
La moció fa referència al "tràgic accident de Gelida", que va provocar l'aturada del servei durant dies sencers "amb una comunicació i una informació als usuaris del tot deficient". El text també assenyala que les incidències a les vies "no han parat de succeir-se" i han tingut repercussió a les comarques gironines amb el tall de l'R1 entre Blanes i Maçanet-Massanes per un despreniment de roques.
"Aquests fets han contribuït a generar i agreujar encara més la desconfiança cap a un servei que és totalment essencial", recull la moció, que subratlla que el caos ferroviari "no és un fet puntual, sinó el fruit d'anys de desinversió i de promeses buides per part del govern de l'estat espanyol, d'un infrafinançament crònic que ha provocat que les infraestructures ferroviàries de Catalunya es trobin descuidades i amb un servei molt deficient des de fa dècades".
El text acusa tant l'Estat com la Generalitat de "negligència any rere any" per no haver executat inversions previstes i per haver acordat un traspàs "per xutar la pilota endavant, amb acords enganyosos i promeses buides".
Auditoria externa i traspàs integral
Entre els punts aprovats figura la denúncia pública de "la manca d'inversió i les promeses reiteradament incomplertes per part de l'Estat envers el sistema de Rodalies de Catalunya". La moció exigeix que es faci una auditoria externa independent per avaluar "l'estat real" de les infraestructures ferroviàries.
El ple també reclama el traspàs integral del servei de Rodalies, acompanyat dels recursos econòmics necessaris i "imprescindibles per fer front a la urgència actual", incloent els pressupostats i no executats.
Finalment, la corporació dona suport a la mobilització ciutadana convocada i expressa "el més sentit condol" pel treballador que va perdre la vida a l'accident de Gelida, així com solidaritat amb els ferits i amb els afectats "pels retards, cancel·lacions i la deixadesa del servei de Rodalies durant els darrers dies".
