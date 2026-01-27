Els metges tornen a anunciar vaga el 16 i 20 de febrer
La mobilització coincideix amb l'aturada indefinida a partir del 16 convocada per sindicats de tot Espanya en protesta per l'Estatut Marc del Ministeri de Sanitat
El sindicat Metges de Catalunya (MC) ha convocat dos dies més de vaga de facultatius en el marc del conflicte obert amb el Departament de Salut per la millora de les condicions de treball del col·lectiu mèdic, especialment les que afecten la jornada laboral i els descansos, les guàrdies mèdiques o la contractació de professionals per reduir la sobrecàrrega assistencial, entre altres.
L’aturada tindrà lloc els dies 16 i 20 de febrer, coincidint amb la vaga de cinc dies convocada a nivell estatal, a la qual MC també hi dona suport. Amb aquestes dues jornades, s’elevaran fins a set els dies de protesta del personal facultatiu català des de l’inici de les mobilitzacions el passat 3 d’octubre.
Acord amb Sanitat
Amb l’acord del nou Estatut Marc fet públic aquest dilluns pel Ministeri de Sanitat i els sindicats estatals de l’àmbit de negació, MC considera acreditat que correspon a les administracions sanitàries autonòmiques la introducció de millores i mesures específiques de regulació de les condicions laborals dels metges i facultatius, tal com va remarcar la mateixa ministra Mónica García posant com a exemple el Principat d’Astúries. És més, va afegir que les comunitats autònomes també podien promoure estatuts o convenis específics per al personal mèdic.
En aquest sentit, el director general de professionals de la salut de Catalunya, Jordi Vilana, ha reforçat aquest missatge assegurant aquest mateix dilluns en una entrevista amb un mitjà de comunicació que la regulació de les jornades, horaris i descansos del personal del servei públic de salut correspon a les autonomies, "no correspon a la ministra ni a l'àmbit de l'Estat, correspon a les comunitats autònomes".
Per tot això, MC manté la pressió sobre Salut i sobre la consellera Olga Pané que “no pot defugir la seva responsabilitat” i “té el deure institucional i polític d’escoltar els representants dels facultatius i d’oferir solucions davant un malestar real que està provocant que cada vegada menys metges vulguin treballar al sistema sanitari públic”.
Respecte a la vaga d'àmbit estatal, el format acordat per a aquestes aturades és el d'una setmana de vaga al mes, que començarà al febrer i s'allargarà, en principi, fins al mes de juny com a primera etapa. Les aturades estan convocades per a la setmana del 16 al 20 de febrer, del 16 al 20 de març, del 27 al 30 d'abril, del 18 al 22 de maig i del 15 al 19 de juny.
D'aquesta manera, tot i l'acord amb el Ministeri amb alguns sindicats, les mobilitzacions es mantenen per part de la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics (CESM) i altres sindicats mèdics autonòmics.
Reinvidicació del Col·legi de Metges de Girona
El Col·legi de Metges de Girona ha afirmat recentment a través d'X que dona suport a les reivindicacions dels facultatius. "Defensar un espai de negociació propi és de justícia, no és demanar privilegis sinó millores laborals, professionals i organitzatives absolutament imprescindibles per la sanitat", exposen.
En la mateixa línia, consideren "vergonyós" que els professionals mèdics estiguin "condemnats a reivindicar millores de manera persistent d'un dret que ja tenen en la majoria de països europeus".
- «El matrimoni té data de caducitat, que es trenqui és part de la vida»
- Interior proposa sancionar un bomber, destinat al parc de Lloret, per missatges masclistes
- El TSJC confirma la pena de 15 anys de presó per a l'home que es va atrinxerar en un mas a les Llosses
- Un conductor de 19 anys, positiu en alcohol i drogues, presumpte autor de la mort d'un ciclista a Subirats
- Mercadona compra més d'11 milions de quilos de pomes gironines
- Sis centres sanitaris gironins van detectar la presència de rosegadors l'any passat
- El caos de Rodalies, en directe
- Rafael Ángel Moreno, alcalde d'Adamuz: 'El més complicat va ser decidir per què ajudo aquesta persona i aquesta altra no