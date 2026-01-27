La Fundació Albert Bosch rep 3.600 euros per a la lluita contra el càncer infantil
Aquesta aportació ha estat fruit de la recaptació obtinguda per l’Associació d'Olotins Amics del Porc i el Xai (AOAPIX) a través de les diferents accions solidàries que ha implusat al llarg de l’any 2025
L’Associació d'Olotins Amics del Porc i el Xai (AOAPIX) ha revalidat la donació anual que destina a la Fundació Albert Bosch, entitat impulsada per Noel Alimentaria per a la investigació de solucions mèdiques per a malalties infantils, reafirmant així el seu compromís amb la solidaritat, la recerca mèdica i el suport a iniciatives que tenen un impacte directe en la vida dels infants i les seves famílies.
L’entrega del donatiu, d’un total de 3.600 euros, va tenir lloc el passat 15 de gener a les instal·lacions centrals de Noel a Sant Joan les Fonts, en un acte que va comptar amb la presència d’Anna Bosch i Joan Boix, presidenta i secretari de la fundació, i que posa en relleu la importància de la col·laboració entre el teixit associatiu local i les entitats dedicades a la investigació mèdica.
La donació és fruit de la recaptació obtinguda a través de les múltiples activitats culturals, festives i populars que l’AOAPIX organitza al llarg de l’any 2025, com el tradicional concurs de paelles de les Festes del Tura, que el passat setembre va reunir 60 colles i més de 1.200 persones, el mercat de la joguina del mes d'octubre i la quina solidària de Nadal, que s’han consolidat com a espais de participació ciutadana, cohesió social i compromís col·lectiu.
En aquest sentit, Cristina Sanz, directora de la Fundació Albert Bosch, ha volgut posar en valor la fidelitat de l’entitat olotina: “Estem molt agraïts pel suport incondicional que rebem de l’AOAPIX any rere any. És emocionant veure com són capaços de transformar la cultura popular en recursos reals per a la investigació, una solidaritat que ens dona l'impuls necessari per continuar treballant en la cura de les malalties infantils”.
La Fundació Albert Bosch: 20 anys impulsant la recerca
La Fundació Albert Bosch va néixer l'any 2004 com a màxim exponent del compromís social de Noel, amb la missió de canalitzar els valors de l'empresa cap al benestar col·lectiu. L’entitat porta el nom d’Albert Bosch Sala, impulsor de la companyia i pare de l’actual presidenta, Anna Bosch, i compta amb una trajectòria de més de 20 anys promovent la recerca de solucions mèdiques, biomèdiques i quirúrgiques per a malalties greus.
