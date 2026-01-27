La Fundació ”la Caixa” promou més de 1.200 contractacions de persones en situació de vulnerabilitat a Girona
El balanç anual del programa d’inclusió laboral Incorpora torna a posar en relleu el "paper clau" de les 526 empreses gironines col·laboradores
El programa d’inclusió laboral Incorpora, impulsat per la Fundació ”la Caixa”, va facilitar el 2025 un total de 1.218 contractacions de persones en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social a la província de Girona. El balanç anual del programa torna a posar en relleu el "paper clau" de les 526 empreses gironines que han col·laborat al llarg de l’any, apostant per un model de contractació més inclusiu.
Tot i els alts nivells d’ocupació registrats a Espanya, l’accés al treball continua sent desigual. "Factors com la manca de formació, l’edat, l’origen, la discapacitat o els problemes de salut física o mental continuen dificultant l’accés al mercat laboral de milers de persones", lamenten.
Per reduir aquestes bretxes, la Fundació ”la Caixa” impulsa des del 2006 el programa Incorpora, una iniciativa orientada a facilitar l’accés a la feina de persones en situació de vulnerabilitat a través de la col·laboració amb el teixit empresarial.
L’últim any, el programa ha reforçat el seu compromís amb la promoció de l’ocupació femenina i la reducció de la bretxa de gènere, en un context en què la taxa d’atur entre les dones se situa en el 12,1%, més de tres punts per sobre de la masculina, segons l’enquesta de població activa (EPA) del tercer trimestre del 2025. "Aquesta desigualtat estructural del mercat laboral s’accentua especialment en el cas de les dones en situació de vulnerabilitat, que afronten barreres addicionals, com la precarietat econòmica o les dificultats de conciliació, factors que els limiten significativament les oportunitats d’inserció laboral", assenyalen.
En aquest escenari, de les 39.307 insercions registrades pel programa el 2025, el 53,3% van correspondre a dones, dada que posa de manifest l’impacte positiu de les actuacions dutes a terme per afavorir el seu accés a l’ocupació. A Girona, de les 1.218 contractacions impulsades, 575 van correspondre a dones.
Un mètode que transforma vides
El model d’Incorpora es fonamenta en una xarxa de més de 400 entitats socials distribuïdes per tot el territori espanyol amb més de 1.000 tècnics d’orientació i prospecció laboral. Aquests professionals dissenyen itineraris personalitzats adaptats a les circumstàncies i les capacitats de cada persona. Mitjançant un acompanyament proper i especialitzat, impulsen la millora de les competències professionals i personals, i reforcen l’actitud, la motivació i l’autonomia per a la feina, factors clau per a una inserció laboral sostenible i de qualitat.
«Darrere de cada itinerari d’inserció hi ha una història de superació. El programa acompanya les persones participants en un procés integral que va més enllà de l’accés a una feina ja que se’ls reforça també l’estabilitat i l’autoestima», explica el subdirector general de la Fundació ”la Caixa”, Marc Simón.
En línia amb les necessitats del mercat
El programa actua com a nexe entre les necessitats de les empreses i el talent de les persones que troben més dificultats per incorporar-se al mercat laboral. Les empreses participants cobreixen vacants i s’impliquen en models de contractació responsables que afavoreixen l’existència d’entorns laborals més diversos.
La majoria de les insercions impulsades pel programa aquest últim any s’han concentrat en el sector de serveis, motor principal del mercat laboral espanyol. Segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE), aquest sector concentra més del 76 % de l’ocupació a Espanya. En aquest àmbit destaquen les insercions en hostaleria, comerç, neteja, atenció sociosanitària, transport i logística.
Aquesta alineació amb les necessitats del mercat laboral facilita oportunitats de feina per a les persones participants i contribueix al dinamisme econòmic i a l’impacte socials del programa.
Acció social amb impacte
La Fundació ”la Caixa” impulsa una acció social d’abast estatal orientada a promoure la igualtat d’oportunitats i la cohesió social en totes les etapes de la vida, amb una atenció especial a la infància en situació de vulnerabilitat, la promoció de l’ocupació, les persones grans i les persones que afronten situacions de més fragilitat social o sanitària.
Des d’una perspectiva integral i personalitzada, la Fundació desenvolupa els seus programes en aliança amb entitats socials locals, que coneixen de primera mà la realitat de cada territori.
A través del seu Pla Estratègic 2025-2030, dotat amb més de 4.000 milions d’euros, la Fundació ”la Caixa” reforça la seva aposta per la transformació social i el desenvolupament d’una societat més inclusiva. El 2026, la Fundació ”la Caixa” disposa d’un pressupost històric de 710 milions d’euros, cosa que representa un 8,4 % més que l’any anterior. Del total d’aquesta inversió, prop del 60 % es destina al desenvolupament de programes de transformació social.
