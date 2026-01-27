Metges gironins preveuen més retards en el desenvolupament del campus del nou Trueta
Lamenten que la figura del coordinador del projecte no hagi arribat abans i esperen que les traves en els terrenys es desencallin aviat
Demanen més inversió per contractar més infermeres amb l'ampliació de places a la facultat
El nou revés urbanístic al Sector Sud de Salt, amb dos informes desfavorables i vinculants del Ministeri de Transports que bloquegen la tramitació del planejament on s’ha d’ubicar el futur Hospital Trueta, ha decepcionat el sector mèdic gironí, que veu amb incertesa el futur d'un dels projectes més importants del segle per a les comarques gironines.
En una nova comparaixença de l'Observatori Campus de Salut Girona - nou Trueta, iniciativa del Col·legi Oficial de Metges (COMG) per fer seguiment del projecte d'aquest dimarts, lamenten l'enèsim retard en el desenvolupament del campus, ja que aquest entrebanc "obligarà a replantejar la tramitació dels terrenys de l'Ajuntament de Salt".
Aquest entrebanc consideren que no serà l'únic i preveuen que n'hi haurà més en un futur. "Hi haurà noves eleccions que faran endarrerir decisions i segurament sortiran altres problemes com per exemple en l'àmbit econòmic, així que hi haurà més endarreriments", exposa el president del COMG, Josep Vilaplana.
Figura del coordinador
Vilaplana ha reconegut que el col·lectiu està “trist i decebut” per la situació, tot i que ha volgut posar en valor la feina del coordinador del projecte, Ferran Cordón. Segons el president del COMG, "potser si aquesta figura s’hagués incorporat abans, no seríem on som". En aquest sentit, ha manifestat l’esperança que la seva feina contribueixi al bon funcionament del projecte, reforci la governança i ajudi a transformar els compromisos en avenços concrets i verificables.
"Aquest és un projecte ambiciós i molt potent, que requerirà de molts i bons professionals sanitaris, que redibuixarà el mapa sanitari català, tenim molts anys per endavant i estem convençuts que hi haurà més entrebancs en el camí, per això reclamem tot el suport per part de la Generalitat", ha finalitzat.
Així mateix, han reclamat que la cessió dels terrenys no sigui un motiu per endarrerir encara més el projecte. “Els terrenys ara ja sabem que s’entregaran el 2027, però probablement el març d’aquest 2026 ja tindrem adjudicat el projecte guanyador i ha de començar de manera immediata els treballs de desenvolupament”.
De fet, un dels punts que més preocupen els membres de l’Observatori és l’acumulació d’endarreriments en el concurs d’idees del Campus de Salut. Vilaplana ha recordat que al Consell Assessor del juny del 2024 se’ls va comunicar que el projecte guanyador es coneixeria entre desembre del 2024 i gener del 2025. “Som al gener del 2026 i encara no el tenim. Ens diuen que serà al març, però això ens obliga a ser molt prudents”, ha advertit.
Manca d'infermeres
Durant la compareixença, l’Observatori també ha volgut alertar que el futur Campus de Salut no pot desvincular-se del dèficit estructural de professionals sanitaris, especialment d’infermeria. El cardiòleg Ramon Brugada ha advertit que, si es compleixen les previsions del nou hospital, caldran entre 300 i 400 professionals d’infermeria addicionals. “Aquest és un problema que s’ha d’abordar ja. Podem acabar tenint un gran hospital sense personal suficient”, ha alertat.
En aquest sentit, ha instat la Conselleria d’Universitats i la Universitat de Girona a doblar les places d’infermeria i dotar-les de recursos, tot recordant que la formació d’aquests professionals requereix anys.
En la mateixa línia, Vilaplana lamenta el dèficit de metges i les dificultats per accedir al grau de Medicina a Catalunya per part d'estudiants catalans. "La matrícula és oberta a tot l'Estat i això fa que molts professionals vinguin d'altres punts però després tornin al seu lloc d'origen per exercir". També ha constatat l'elevada presència de professionals extracomunitaris. "Actualment més del 60% de nous professionals col·legiats són extracomunitaris, això posa sobre la taula la necessitat d'un canvi organitzatiu per part de la conselleria d'Universitats", concreta el metge.
En definitiva, malgrat tot els entrebancs, des de l'Observatori mantenen que faran seguiment del procés i confien que almenys no hi hagi més informes desfavorables en els terrenys de Salt, per tal que es puguin cedir a la Generalitat dins la nova data prevista.
