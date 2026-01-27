El Trueta i el Rally KH-7 Costa Brava inicien una col·laboració per millorar l’atenció cardíaca
Les dues entitats impulsen la campanya «Quilòmetres per la vida» que, en la seva primera acció, destinarà els fons recaptats a la millora de l’equipament tecnològic i les instal·lacions del servei
L’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta i el Rally KH-7 Costa Brava han formalitzat un conveni de col·laboració mitjançant el qual s’impulsaran projectes assistencials desenvolupats per l’hospital amb el lema «Quilòmetres per la vida».
La campanya «Quilòmetres per la vida» s’engegarà coincidint amb el 74è Rally KH-7 Costa Brava, el més antic d’Espanya, que se celebrarà del 5 al 7 de març de 2026, amb epicentre a Girona i Fornells de la Selva.
En el primer any d’aquesta col·laboració, la totalitat de la recaptació es destinarà al projecte de reforma de la Unitat de Crítics Cardiològics de l’Hospital Trueta. Es tracta d’una iniciativa estratègica que tindrà un impacte directe en la qualitat assistencial i la seguretat dels pacients de les comarques gironines, amb l’objectiu de dotar la Unitat de nou equipament tecnològic i d’unes instal·lacions més modernes, adaptades als estàndards sanitaris actuals.
Sorteig solidari
Per cada 5 euros d’aportació, les persones que hi participin rebran una butlleta per al sorteig d’una gran panera solidària. El sorteig es farà el dissabte 7 de març, coincidint amb la cloenda del ral·li. També es podrà fer aportacions directes a través del web de la campanya.
A més, representants de la institució sanitària visitaran el 74è Rally KH-7 Costa Brava per donar a conèixer els projectes assistencials de l’Hospital entre participants i aficionats. Així mateix, la imatge de l’Hospital Trueta serà present als diferents espais del ral·li: al podi de sortida del pàrquing de la Copa, al punt d’informació de la plaça de la Independència i al parc d’assistència de Fornells de la Selva.
Les dues entitats treballaran perquè aquest acord tingui continuïtat en el temps i consolidi el compromís del ral·li amb l’atenció sanitària pública a les comarques gironines.
- «El matrimoni té data de caducitat, que es trenqui és part de la vida»
- Interior proposa sancionar un bomber, destinat al parc de Lloret, per missatges masclistes
- El TSJC confirma la pena de 15 anys de presó per a l'home que es va atrinxerar en un mas a les Llosses
- Un conductor de 19 anys, positiu en alcohol i drogues, presumpte autor de la mort d'un ciclista a Subirats
- Mercadona compra més d'11 milions de quilos de pomes gironines
- Sis centres sanitaris gironins van detectar la presència de rosegadors l'any passat
- El caos de Rodalies, en directe
- Rafael Ángel Moreno, alcalde d'Adamuz: 'El més complicat va ser decidir per què ajudo aquesta persona i aquesta altra no