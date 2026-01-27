Usuaris de Rodalies es passen al cotxe després del caos ferroviari: "Prefereixo agafar un embús que agafar un tren"
Alguns dels afectats a les comarques gironines formen un col·lectiu per reclamar millores
Alguns dels usuaris que agafaven el tren a les comarques gironines per anar a treballar a Barcelona han decidit passar a fer servir el cotxe després d'aquesta última setmana de retards constants. Una d'elles és Maria Ferrer, qui agafava el tren a l'estació de Sils tres dies a la setmana, perquè els altres dos fa teletreball. "Prefereixo agafar un embús a les rondes que no pas agafar un tren", explicava a l'ACN aquest dimarts al matí. Ferrer ha aprofitat el viatge per portar dues persones més amb qui havia contactat per un grup de WhatsApp que tenen diversos usuaris de la demarcació de Girona des de fa temps. Ara, volen constituir-se com un col·lectiu i estan en contacte amb altres plataformes per "reclamar millores" en el servei.
