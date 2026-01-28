El Govern preveu anunciar el projecte guanyador del Campus de Salut de Girona al març
La resolució estava prevista per al desembre passat però s'ha endarrerit per la impugnació d'una de les empreses finalistes
El Departament d'Economia encarregarà un estudi sobre el model de finançament al llarg d'aquest primer semestre
L’anunci del projecte guanyador del concurs d’idees del campus del nou hospital Trueta està previst que es faci el proper mes de març. Inicialment, la informació s'havia de donar el desembre passat però l'anunci s'ha endarrerit a causa d’una impugnació presentada per un dels equips participants, que va recórrer la seva no admissió per haver lliurat documentació fora de termini. El procediment va quedar suspès fins al mes de desembre mentre el Tribunal de Contractes va resoldre el recurs.
El Tribunal de Contractes és qui resol aquesta impugnació i, fins que no es fa, el procediment queda aturat, tal com estableix la llei”, ha admès la secretària general de la Presidència, Eva Giménez, que ha volgut desvincular aquest retard de qualsevol bloqueig urbanístic o polític del projecte, en referència als terrenys del Sector Sud.
En aquest sentit, ha confiat que no hi hagi més impugnacions i que al mes de març es pugui fer una nova reunió de la comissió mixta del Campus de Salut —constituïda el maig passat— i que en aquell moment ja es pugui anunciar l’equip guanyador del concurs. “És important resoldre el concurs per començar a treballar en el projecte del nou campus, que és un projecte de gran envergadura i que necessitarà aproximadament dos anys de desenvolupament”, ha remarcat. L'empresa guanyadora comptarà amb un pressupost de 23 milions d'euros per desenvolupar el projecte. En la mateixa línia, assegura que els terminis en el desenvolupament del projecte es mantindran tal com estaven establerts.
Durant la reunió del Grup Permanent del Campus de Salut de la Regió Sanitària Girona d'aquest dimecres a la seu de la Generalitat a Girona també s’ha fet balanç de l’estat dels expedients urbanístics, tant pel que fa al planejament com a la gestió, així com dels aspectes de mobilitat i energètics vinculats al futur campus.
Giménez ha detallat que actualment s’estan tramitant els informes sectorials necessaris per avançar en el planejament urbanístic, que haurà de ser aprovat inicialment per l’Ajuntament de Salt i, posteriorment, de manera definitiva per la Generalitat en un termini aproximat de dos mesos.
Model de finançament
Un altre dels punts abordats ha estat el model de finançament del Campus de Salut. Segons Giménez, el secretari general d’Economia ha anunciat que s’encarregarà un estudi per definir aquest model, tenint en compte els costos d’urbanització i edificació del projecte. L’encàrrec es farà durant el primer semestre del 2026, amb l’objectiu de poder disposar de les conclusions abans de finals d’any.
La reunió també ha servit per anunciar la creació d’una oficina tècnica que donarà suport a la coordinació del projecte que té com a objectiu facilitar el treball conjunt entre les diferents administracions implicades.
Per la seva banda, el coordinador del Campus de Salut, Ferran Cordón, ha volgut transmetre un missatge de tranquil·litat i ha negat que el projecte estigui aturat. “No està aturat de cap manera. S’està treballant des de molts àmbits i és un projecte prioritari per al Govern”, ha afirmat. Cordón ha reconegut que un projecte d’aquesta dimensió pot trobar entrebancs administratius, però ha assegurat que la funció de la coordinació és precisament ajudar a resoldre’ls.
Pel que fa a la planificació de recursos de personal sanitari, després que el Col·legi de Metges alertés de la manca de metges i infermeres, Cordón ha aclarit que aquesta qüestió queda fora de l’àmbit de treball del Campus de Salut i que es gestiona directament des del Departament de Salut, tot i admetre la manca actual de professionals sanitaris al sistema.
Finalment, tant Giménez com Cordón han coincidit a destacar el compromís de totes les institucions implicades —ajuntaments, Diputació i Govern— per tirar endavant el projecte.
