La incorporació de Farmàcia obliga a replantejar l'encaix entre la Universitat de Girona i el campus de Salut
L'Observatori de seguiment del projecte lamenta que falta una visió "global" que integri docència, recerca i assistència
La futura incorporació del grau en Farmàcia a la Universitat de Girona obliga a replantejar el pla funcional de la institució que fins ara integrava les facultats de Medicina i Infermeria del Campus centre. De fet, tal com han admès els membres de l'Observatori de seguiment del campus de salut i el nou Trueta aquest dimarts, la nova titulació suposa un repte addicional en l’encaix entre la universitat i el futur campus de salut.
Segons han explicat, el pla funcional universitari es troba actualment en revisió precisament per adaptar-se a aquesta nova realitat. “Cal repensar l’encaix universitat-hospital, que ja era millorable”, han assenyalat, tot lamentant que aquesta reflexió estratègica no s’hagi fet abans. En aquest sentit, han insistit que una part dels problemes actuals deriven de la manca inicial d’una figura de coordinació que integrés totes les dimensions del projecte.
Els membres de l’Observatori han defensat que el campus de salut no pot limitar-se a la construcció d’un nou hospital, sinó que ha de respondre a una visió conjunta que integri docència, recerca i assistència sanitària. “No té sentit duplicar recursos entre la universitat i l’hospital. Si es creen centres de recerca separats, es perd competitivitat”, han advertit, tot apostant per compartir infraestructures i serveis.
Una visió unificada
En la compareixença també s’ha remarcat la necessitat de garantir una planificació conjunta d’espais docents, recerca i simulació clínica. L’Observatori ha defensat, per exemple, la importància de disposar d’aules docents dins l’hospital i d’un centre de simulació compartit amb la Universitat de Girona, per evitar “complicar estructures i pressupostos” i reforçar el paper del campus de salut com a pol d’atracció de talent.
Malgrat tot, han reiterat el seu suport al projecte i han defensat que l’objectiu final ha de ser la creació d’un campus de salut potent i competitiu, capaç d’integrar formació universitària, recerca i assistència sanitària en un mateix entorn.
- El TSJC confirma la pena de 15 anys de presó per a l'home que es va atrinxerar en un mas a les Llosses
- «El matrimoni té data de caducitat, que es trenqui és part de la vida»
- Interior proposa sancionar un bomber, destinat al parc de Lloret, per missatges masclistes
- Un conductor de 19 anys, positiu en alcohol i drogues, presumpte autor de la mort d'un ciclista a Subirats
- Mercadona compra més d'11 milions de quilos de pomes gironines
- Sis centres sanitaris gironins van detectar la presència de rosegadors l'any passat
- El caos de Rodalies, en directe
- «Dels japonesos m’agrada sobretot que estan com una cabra»