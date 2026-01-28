L'Oncotrail finançarà amb 100.000 euros un tractament contra el tipus de càncer infantil més mortal
També s’han destinat 239.841 euros a millores als hospitals gironins, en resposta a les demandes fetes pels mateixos centres
L'edició de la cursa solidària d'enguany es farà el 3 i 4 d'octubre i comptarà amb 400 places
La Fundació Oncolliga Girona finançarà amb 100.000 euros un projecte de recerca de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (Idibgi) que té com a objectiu desenvolupar una nova teràpia per als càncers del sistema nerviós central, els més mortals en malalts de càncer infantils, adolescents i joves. Els fons per finançar aquesta investigació provindran dels donatius recaptats amb la prova solidària Oncotrail, amb dues aportacions de 50.000 euros corresponents a les edicions 2025 i 2026.
L'objectiu del projecte Un nou horitzó en el tractament dels càncers del sistema nerviós central (SNC), liderat per l’investigador Jordi Frigola, cap del grup de Replicació Cromosòmica, és desenvolupar i provar en aquest tipus de tumors un nou tractament antitumoral en el qual el Grup de Replicació Cromosòmica està treballant des de fa anys i que en aquests moments es troba en fase preclínica
L’anunci s’ha fet aquest dimecres la presentació de la tretzena edició de l’Oncotrail, que es farà els pròxims 3 i 4 d’octubre a Palafrugell. També s'ha explicat com s'han aplicat els 430.093 euros que es van recaptar en l'edició del 2025 gràcies als donatius dels equips participants. El gruix més important dels fons recollits (239.841 euros) s’ha destinat als hospitals gironins i l’ICO Girona per millorar el confort i el diagnòstic dels malalts de càncer. D’aquests, 48.109 euros han anat a l’Hospital Dr. Josep Trueta per la compra d’un làser fraccionat de CO2 per abordar seqüeles ginecològiques de pacients oncològiques i 53.950 euros a l’ICO Girona, per adquirir un ecògraf digital, renovar la llicència per dotze mesos d’unes ulleres de realitat virtual per a pacients ingressats i reformar espais de la planta oncològica de l’hospital. També han rebut aportacions l’Hospital Santa Caterina (18.530 euros); l’Hospital de Palamós (45.601 euros); l’Hospital de Figueres (16.927 euros); l’Hospital d’Olot (9.761 euros); l’Hospital de Campdevànol (20.000 euros); Hospital de Blanes (25.137 euros) i la Clínica Salus Infirmorum (3.044 euros).
Nous ajuts en recerca i serveis de l'entitat
En l’àmbit de la recerca, aquest any també és novetat la creació d’una nova convocatòria d’ajuts per donar suport a projectes d’investigació que tinguin com a objectiu millorar l’atenció i la qualitat de vida de les persones amb càncer, amb una mirada integral i humanitzada. En aquesta primera edició de la beca, dotada amb 10.000 euros, el projecte elegit té com a objectiu principal avaluar l’impacte de la implantació d’un protocol clínic per la preservació de la fertilitat en pacients joves amb càncer de mama.
La tercera beneficiada pels donatius d’Oncotrail serà la mateixa Fundació Oncolliga Girona, que ha rebut un total de 129.027 euros per donar continuïtat als serveis serveis assistencials que ofereix als pacients oncològics i familiars: suport psicològic, fisioteràpia a domicli, estètica oncològica, banc de perruques, préstec de material o rehabilitació cognitiva, entre altres.
400 places en l'edició d'aquest any
L’Oncotrail és un repte esportiu i solidari que es disputa per equips i consisteix a recórrer 100 km per corriols de la Costa Brava i les Gavarres, amb sortida i arribada a Palafrugell. Cada equip ha de fer un donatiu mínim de 1.000 euros per poder participar a la prova i, gràcies a la col·laboració de voluntaris i patrocinadors, tot el que es recapta es destina íntegrament a l’objectiu solidari del repte: millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer i els seus familiars. Des de la primera edició, l’any 2013, fins ara, s’han recollit més de tres milions d’euros.
L’esdeveniment esportiu i solidari ha anat creixent amb el pas dels anys, fins al punt que la demanda d’equips que hi volen participar supera el nombre de places disponibles, limitat per motius de logística i seguretat. Enguany hi haurà disponibles 400 places, de les quals 370 s’adjudicaran per sorteig i les altres 30 es reserven per a compromisos i invitacions de l’organització.
La preinscripció es farà entre el 29 de gener i el 9 de febrer i després d'un sorteig, entre el 12 de febrer i el 23 de febrer els equips que obtinguin plaça podran confirmar la inscripció.
