Pagesos i ecologistes tallen el túnel de Bracons i altres carreteres per protestar contra les variants de les Preses i Olot
El tall de trànsit és a la rotonda de Bracons i afecta la C-37, la C-63 i la C-152
Pagesos i ecologistes tallen aquest dimecres el túnel de Bracons i altres carreteres per protestar contra els projectes de les variants de les Preses i d’Olot.
La protesta ha començat a les vuit del matí a Sant Esteve d'en Bas i, segons la convocatòria, es podria allargar fins a dotze hores, és a dir, fins a les vuit del vespre.
Desenes de tractors donen voltes a la rotonda d'accés al túnel i eviten així el pas de vehicles.
La mobilització té com a objectiu defensar el sòl agrari que, segons denuncien, es veuria afectat per les noves infraestructures. Des del col·lectiu ecologista Salvem les Valls asseguren que es tracta d’un projecte “que no vol la majoria i que danya el territori i l’aqüífer”.
A la protesta també s’hi han sumat pagesos, veïns -la plataforma Garrotxa Viva- i organitzacions del sector. El sindicat Unió de Pagesos ja havia informat dimarts que s’hi desplaçaria, així com el moviment Revolta Pagesa, que defensa les terres i la producció agrària davant l’impacte de les variants.
Afectacions viàries
La manifestació se situa a la rotonda del túnel de Bracons i ha comportat el tall el túnel, de manera que la C-37 està interrompuda -des de quarts de deu de forma intermitent- per la protesta en sentit Olot i a la Vall d’en Bas en tots dos sentits de la marxa. A més, segons informa el Servei Català de Trànsit, també estan tallades a la Vall d’en Bas les carreteres C-63 i C-152.
