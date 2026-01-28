Ripoll aprova per unanimitat la moció de Junts per defensar l’Hospital de Campdevànol
El text demana a Salut un estudi d’impacte del nou model d’Àrees Integrades i garanties perquè no es perdi activitat ni serveis al Ripollès
El ple de l’Ajuntament de Ripoll va aprovar aquest dilluns per unanimitat una moció presentada per Junts per Ripoll per defensar el futur i el paper comarcal de l’Hospital de Campdevànol–Hospital Comarcal del Ripollès, en el context de l’anunci del desplegament del nou model d’Àrees Integrades de Salut (AIS) per part del Departament de Salut. El grup municipal assegura que, tot i que inicialment va proposar treballar una moció de consens, al plenari s’hi van acabar debatent tres textos: el de Junts, un altre d’AC i un tercer de Som-hi, ERC i la Alternativa. Segons Junts, el seu va ser l’únic que va rebre el suport unànime de tots els grups.
A través del text aprovat, el consistori reafirma el suport institucional a l’hospital de Campdevànol com a centre de referència del Ripollès i expressa preocupació pel risc que el nou model d’AIS pugui comportar, segons la formació, una possible “pèrdua d’activitat”, de “serveis” i de “capacitat assistencial”. En el comunicat, Junts per Ripoll vincula aquesta inquietud al possible canvi de referència dels CAP de Sant Joan de les Abadesses i Camprodon cap a l’Hospital de la Garrotxa.
La moció també insta el Departament de Salut, sempre segons el partit, a garantir que el desplegament de les AIS no suposi cap retrocés en la cartera de serveis ni en el volum d’activitat del centre, i reclama que es faci un estudi d’impacte específic sobre les conseqüències que podria tenir el nou model en l’hospital i en l’atenció sanitària al Ripollès. A més, el text defensa que qualsevol modificació organitzativa s’hauria de fer amb participació i consens del territori, amb els ajuntaments de la comarca, el Consell Comarcal, la direcció i el Patronat de l’hospital i els professionals sanitaris.
“Una qüestió cabdal per al Ripollès”
El portaveu de Junts per Ripoll, Ferran Raigón, ha qualificat l’Hospital de Campdevànol com “una qüestió cabdal per al Ripollès” i ha celebrat “la unanimitat del Ple en la defensa d’un servei essencial”. Raigón també ha afirmat que el seu grup treballarà “a tots els nivells institucionals, des de l’Ajuntament fins al Parlament”, perquè, segons les seves paraules, “Ripoll i el Ripollès no perdin atenció sanitària”.
En el mateix comunicat, Junts per Ripoll també fa referència al debat sobre Rodalies. El grup explica que va votar a favor d’una moció d’urgència impulsada per la CUP per denunciar el “mal servei” de Renfe i Adif i reclamar inversions, i que durant el debat va proposar afegir-hi un punt per exigir al govern de l’Estat el traspàs a la Generalitat de la línia R3 i dels recursos associats per poder-la gestionar. Segons Junts, aquest punt també va rebre el suport unànime del ple.
Per defensar aquesta petició, Junts es remet a l’experiència del traspàs de la línia Lleida–la Pobla de Segur, que, tal com recull la nota, ha passat de 74.000 viatgers anuals el 2015 a més de 486.000 el 2025 des que la gestiona i opera Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). A partir d’aquest exemple, el grup sosté que un servei operat per FGC, amb el traspàs dels recursos, “seria molt millor per als usuaris i també per la comarca”.
