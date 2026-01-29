Marc Lamuà impulsa al Consell d’Europa una declaració en defensa del dret de reunió i contra la repressió de la protesta pacífica
El diputat socialista gironí reclama a les institucions europees una posició "ferma i coherent" en la defensa dels drets fonamentals arreu del món
El diputat socialista gironí Marc Lamuà ha impulsat una declaració escrita a l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa per alertar del debilitament progressiu del dret de reunió i de manifestació pacífica en diferents països del món. La iniciativa ha obtingut els suports necessaris perquè sigui formalment admesa i tinguda en compte per l’Assemblea, "consolidant així un posicionament polític europeu en defensa dels estàndards democràtics i dels drets humans", expliquen els socialistes.
“La protesta pacífica no és una amenaça per a la democràcia, sinó una de les seves expressions més legítimes i necessàries”
Més enllà del contingut concret del text, Lamuà subratlla la necessitat de preservar el dret de reunió i de manifestació com un dret fonamental d’expressió, participació política i pluralisme, reconegut a l’article 11 de la Convenció Europea dels Drets Humans. “La protesta pacífica no és una amenaça per a la democràcia, sinó una de les seves expressions més legítimes i necessàries” remarca el diputat.
La situació de l'Iran
La declaració posa un èmfasi especial en la situació de l’Iran, on la repressió de les manifestacions pacífiques ha assolit nivells extrems de violència. El text denuncia de manera clara "el paper de la Guàrdia Revolucionària iraniana, les actuacions de la qual -incloent-hi l’ús sistemàtic i desproporcionat de la força, les detencions arbitràries, les tortures, les execucions i la persecució de dones, estudiants i defensors dels drets humans- han provocat desenes de milers de víctimes".
Aquest aparell repressiu, que actua amb total impunitat, “vulnera de manera flagrant el dret internacional i els drets humans, i és absolutament incompatible amb els valors democràtics que defensa el Consell d’Europa” ha expressat Lamuà.
En aquest context, el Grup Socialista ha impulsat també una resolució específica a l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa per demanar que la Guàrdia Revolucionària iraniana sigui inclosa en el llistat d’organitzacions terroristes, d’acord amb les seves actuacions tant dins com fora de l’Estat iranià. "L’objectiu és donar una resposta política clara a un actor que vulnera sistemàticament els drets humans i contribueix a la inestabilitat regional i internacional", remarquen des del PSC.
La declaració, assenyalen els socialistes, expressa igualment una preocupació creixent per la reducció de l’espai cívic als Estats Units, especialment arran de les actuacions indiscriminades de l’agència federal ICE, avalades pel Govern de Trump. L’ús de tàctiques militaritzades, la repressió desproporcionada i una retòrica oficial que legitima aquestes pràctiques apunten, segons el text, a una deriva incompatible amb els valors democràtics."Cap persona hauria de veure amenaçada la seva vida, la seva llibertat o la seva integritat física per exercir el dret a manifestar-se pacíficament”, sentencia Lamuà, que també fa una crida a les institucions europees perquè "mantinguin una posició ferma, coherent i exigent en la defensa dels drets fonamentals, tant dins com fora d’Europa".
