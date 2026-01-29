Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Regularització immigrantsCelebració UniTítol ESOHospital públic RipollMarc PuigtióDetinguts Salt
instagramlinkedin

Rebenten la porta d'entrada d'un bar de les Planes d'Hostoles i roben uns 4.000 euros de les màquines escurabutxaques

Els Mossos busquen els dos individus que han actuat de matinada i en poc més d'un minut

Les màquines escurabutxaques rebentades pels lladres.

Les màquines escurabutxaques rebentades pels lladres. / Gerard Vilà (ACN)

Gerard Vilà / ACN

Gerard Vilà / ACN

Les Planes d'Hostoles

Els Mossos d'Esquadra busquen dos homes que han robat uns 4.000 euros de les màquines escurabutxaques d'un bar de les Planes d'Hostoles. Els fets van passar pels volts de les tres de la matinada d'aquest dimecres 28 de gener, quan dos homes van entrar rebentant la persiana i la porta d'entrada d'un bar situat a l'avinguda Narcís Arnau de la localitat garrotxina. En poc més d'un minut els dos lladres van forçar dues màquines escurabutxaques i es van emportar la recaptació que hi havia a dins, que voltava els 4.000 euros. Un cop van tenir el botí van marxar corrent. Tot i que la càmera de seguretat va poder gravar el robatori, els dos sospitosos anaven amb la cara tapada i no se'ls reconeixia.

Va ser una familiar del propietari que viu al pis de dalt la que es va alertar al sentir els cops i de seguida va alertar als Mossos d'Esquadra, ja que l'alarma no va sonar. Un cop els policies van arribar al lloc dels fets, els dos homes ja havien marxat. Ara la policia busca els responsables i la investigació està oberta.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents