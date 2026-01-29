Sílvia Orriols demana que es construeixi un hospital públic a Ripoll
L’alcaldessa està disposada a passar per una nova moció de confiança si no li aproven els pressupostos
L’alcaldessa de Ripoll Sílvia Orriols va tirar endavant en el ple de dimarts, una moció per tal de corregir els greuges i mancances que pateixen els ripollesos en el seu accés a l’atenció sanitària, on demana la construcció d’un nou hospital públic ubicat al municipi. L’Hospital Comarcal del Ripollès és el de Campdevànol, que es troba a quatre quilòmetres de Ripoll, i que es va crear el 1917 com a Hospital Municipal. Amb els anys es va acabar reconvertint en Comarcal, malgrat que durant la dècada dels anys setanta Ripoll va construir-ne un al pla de Sant Pere, que finalment i per les pressions del ja existent de Campdevànol, va esdevenir una residència geriàtrica.
La moció d’Aliança Catalana va ser defensada per Orriols “com una proposta de màxims” a diferència de la que es va aprovar al Consell Comarcal la setmana passada. L’alcaldessa va lamentar que malgrat ser capital del Ripollès, l’Ajuntament de Ripoll no tingui ni veu ni vot al Patronat de l’Hospital de Campdevànol. La manca de pes que pateix el centre sanitari campdevanolenc, agreujat per l’intent actual dels pobles de la Vall del Ter per dirigir als seus habitants cap a l’Hospital d’Olot, van servir de combustible per defensar la proposta de l’equip de govern. Orriols també va acusar el Departament de Salut de la Generalitat, de manca de transparència i de diàleg en aquesta fragmentació sanitària.
El suport de Junts i del PSC
Aliança va tenir el suport de Junts i del PSC. Els socialistes van votar-hi, tot i que el seu partit és el que està promovent els canvis sanitaris a la demarcació de Girona. En canvi, ERC i els Independents s’hi van abstenir, i la CUP hi va votar en contra. El regidor d’aquest partit, Jordi Hostench, va reconèixer que no hi votaven a favor, perquè no se sentien còmodes donant suport a propostes d’Aliança, i va afirmar que “no és necessari un nou Hospital” sinó recuperar els serveis del de Campdevànol, i qüestionar l’actual sistema sanitari català.
A banda d’aquesta moció també se’n van votar dues més de similars. Una la presentava Junts i va ser aprovada per unanimitat, defensant el futur en el paper comarcal de l’Hospital de Campdevànol enfront del nou model d’àrees integrades de salut. L’altra era conjunta entre ERC, CUP i els Independents del Ripollès, en defensa també del model sanitari Ripollès, que va ser votat a favor per la resta de grups excepte Aliança que s’hi va abstenir. El consens que majoritàriament hi va haver entre tots els grups a l’Ajuntament de Ripoll a l’hora de defensar l’Hospital Comarcal, es desfà al Consell Comarcal, on els representants dels partits s’expressen segons els interessos de la regió a la qual pertanyen.
En el plenari també es va començar a parlar dels pressupostos municipals d’aquest any que es votaran en pròxims plenaris, i pels quals ja hi ha hagut reunions entre l’equip de govern d’Aliança i Junts. Orriols va dir que es reuniria amb tots els grups per ordre de vots, i va deixar entreveure que el pressupost podrà tenir poc pes “ideològic” per la despesa que ja suposa l’aprovació dels nous salaris dels treballadors municipals. També va afirmar que estava disposada a arribar a un consens amb algun partit, perquè “governar amb pressupostos aprovats és més fàcil”. En tot cas l’alcaldessa de Ripoll va anunciar que en cas de no aconseguir-ho, està disposada a presentar una nova moció de confiança, com la que a inicis de 2025 va tirar endavant i va acabar guanyant.
