Ajudes de transport 2026 a Banyoles: sol·licituds del 2 al 27 de febrer per a joves que estudien fora

Les ajudes s’adrecen a joves de 16 a 25 anys empadronats a Banyoles que cursen primer o segon d’estudis postobligatoris fora del municipi i inclouen viatges a les línies Girona–Olot i Barcelona/Bellaterra.

Les ajudes cobreixen els viatges de les línies Girona-Olot i Barcelona ciutat o campus Bellaterra

L’Ajuntament de Banyoles obre dilluns 2 de febrer el termini per demanar les Ajudes al Transport 2026, adreçades a joves de 16 a 25 anys empadronats al municipi que cursin primer o segon d’estudis postobligatoris fora de Banyoles. El període de sol·licitud s’allargarà fins a divendres 27 de febrer.

Les ajudes cobreixen desplaçaments en dues rutes d’autobús: la línia regular Girona–Olot i els trajectes en direcció a Barcelona ciutat o al campus de Bellaterra (Universitat Autònoma de Barcelona). En concret, inclouen una targeta 50/30 per a la línia Girona–Olot i una targeta de 10 viatges per a la línia cap a Barcelona o Bellaterra.

La regidora de Joventut, Ariadna Llop, assenyala que el tràmit es pot fer en diversos punts: “aquells joves que es vulguin beneficiar d’aquestes ajudes poden presentar la documentació necessària tant a l’Oficina Jove Cal Drac com a l’Ajuntament fins el 27 de febrer”.

Com fer el tràmit i on presentar la sol·licitud

La sol·licitud es pot presentar:

  • Telemàticament, a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Banyoles.
  • Presencialment, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) amb cita prèvia (tel. 972 570 050) o a l’Oficina Jove Cal Drac.

Horaris de l’Oficina Jove Cal Drac:

  • Matins: de dilluns a divendres, de 9.00 a 13.00
  • Tardes: dilluns, dimecres o dijous, de 16.30 a 19.00

Documentació necessària i requisits

Per optar-hi, cal presentar:

  • La sol·licitud disponible a plaestanyjove.cat
  • DNI/NIE/passaport
  • Matrícula del curs, o certificat de secretaria acreditant que s’està cursant 1r o 2n

Entre els requisits també hi ha disposar del Carnet Jove BNY, que s’expedeix des de l’àrea de Joventut.

El termini per presentar sol·licituds acaba divendres 27 de febrer.

