El Casal La Metxa inicia una campanya antirepressiva per fer front a Sílvia Orriols
Ha organitzat una concentració per aquest dissabte per denunciar les situació que s'està vivint a Ripoll
El Casal Popular La Metxa ha organitzat una concentració per aquest dissabte al matí, a fi de denunciar el tracte que està rebent per part de l’equip de govern de Ripoll, governat per Sílvia Orriols (Aliança Catalana). La trobada pretén ser l’inici d’una “campanya antirepressiva” on es puguin sumar persones i entitats que també vulguin denunciar “el tarannà repressiu que governa a Ripoll”. Els responsables de La Metxa, vinculats a moviments llibertaris i a l’esquerra independentista, consideren que pateixen una “repressió a través de multes, l’intent de tancar-nos el local, o impedir-nos fer activitats tant a dins com a fora”.
El representant del casal, Eduard Marco, explica que la campanya que s'inicia durarà els pròxims mesos, per denunciar situacions de discriminació a diferents col·lectius, "per confrontar una situació que es pot replicar també en altres municipis a causa de l’avenç de la ultradreta". Durant els parlaments es farà una retrospectiva del que ha passat a Ripoll, no només en relació amb La Metxa, sinó també amb altres situacions com ara la censura del cartell de la Festa Major de fa dos anys.
La celebració recent d’un recital de poesia pel qual van presentar una instància amb justificació de l’activitat, balanç econòmic, assegurança de l’entitat i certificat de manipulació d’aliments, va suposar que l'Ajuntament els demanés 503 euros per l’ús de l’espai públic i 660 més pel material que necessitaven. La Metxa considera que “cap entitat veïnal, cultural, esportiva o popular pot assumir aquests preus” i assenyala que Aliança Catalana vol anul·lar tot el potencial “humà, de comunitat i de vincle” de la societat ripollesa, especialment si tenen algun component crític cap a allò que representa el partit que lidera Sílvia Orriols.
Els conflictes entre el Casal La Metxa i l'Ajuntament de Ripoll, venen de lluny, però s’han intensificat d’ençà de l’entrada d’Aliança al govern municipal. Durant 2024 va tenir tancades les portes del seu local del carrer Pare Colí durant gairebé mig any per adaptar-se als requisits de l'Ajuntament, que considerava que estava fent les funcions de bar. Prèviament, quan Jordi Munell (Junts) era alcalde de Ripoll, ja havia advertit d’irregularitats al local que aleshores tenien a la plaça de la Llibertat. La concentració s'iniciarà a dos quarts de dotze a la plaça de l'Ajuntament.
- Sílvia Orriols demana que es construeixi un hospital públic a Ripoll
- Hisenda ho aclareix: si incloeu els vostres fills al compte bancari, l'impost de successions serà aquest
- Desallotgen alumnes de l'institut de Sant Gregori per un incident amb un extintor
- L’OCU ho deixa clar: Aquestes són les cinc pizzes de supermercat que aproven en nutrició
- «Calcetes i sostens han d’anar de conjunt o, com a mínim, ser del mateix color»
- Un horari ben poc habitual per a un Girona-Barça
- Intenten fugir en veure els Mossos i els detenen a Salt amb un revòlver i un matxet
- L’estació d’esquí catalana que s’ha convertit en el refugi d’hivern d’un presentador molt conegut