Ferrocarrils i la UPC creen a Camprodon un centre per promoure la recerca i la tecnologia relacionades amb la neu
L’edifici modernista de Can Roig acollirà també un control integrat de les estacions de muntanya
Laura Fíguls (ACN)
Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) han presentat aquest divendres a Barcelona un acord per crear el Centre d’Innovació de la Muntanya i la Neu (CIM Neu), que tindrà la seu a Camprodon, a l’edifici modernista de Can Roig. El centre vol ser un espai de referència per a projectes de recerca i aplicació tecnològica vinculades a la neu i a la muntanya, amb investigadors, estudiants i empreses emergents, i també busca l’arrelament al territori. A més, FGC preveu instal·lar-hi un centre de control integrat de les sis estacions de muntanya que gestiona. Tot i que no hi ha un calendari concret, els impulsors confien que la reforma de l’edifici estigui llesta el curs que ve.
- Sílvia Orriols demana que es construeixi un hospital públic a Ripoll
- Hisenda ho aclareix: si incloeu els vostres fills al compte bancari, l'impost de successions serà aquest
- Desallotgen alumnes de l'institut de Sant Gregori per un incident amb un extintor
- L’OCU ho deixa clar: Aquestes són les cinc pizzes de supermercat que aproven en nutrició
- Un horari ben poc habitual per a un Girona-Barça
- Intenten fugir en veure els Mossos i els detenen a Salt amb un revòlver i un matxet
- Dos homes estafen 5.000 euros a un taxista fent-los portar de Barcelona a Lisboa
- No paguis amb targeta en aquestes situacions: errors habituals que poden buidar-te el compte