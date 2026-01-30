Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Ferrocarrils i la UPC creen a Camprodon un centre per promoure la recerca i la tecnologia relacionades amb la neu

L’edifici modernista de Can Roig acollirà també un control integrat de les estacions de muntanya

El president d'FGC, Carles Ruiz; la consellera de Territori, Sílvia Paneque; el rector de la UPC, Francesc Torres; l'alcalde de Camprodon, Xavier Guitart, i el vicerector d'Innovació i Emprenedoria, Jordi Berenguer, en la presentació del CIM Neu.

Laura Fíguls (ACN)

Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) han presentat aquest divendres a Barcelona un acord per crear el Centre d’Innovació de la Muntanya i la Neu (CIM Neu), que tindrà la seu a Camprodon, a l’edifici modernista de Can Roig. El centre vol ser un espai de referència per a projectes de recerca i aplicació tecnològica vinculades a la neu i a la muntanya, amb investigadors, estudiants i empreses emergents, i també busca l’arrelament al territori. A més, FGC preveu instal·lar-hi un centre de control integrat de les sis estacions de muntanya que gestiona. Tot i que no hi ha un calendari concret, els impulsors confien que la reforma de l’edifici estigui llesta el curs que ve.

