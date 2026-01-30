Govern i Mossos plantegen als ajuntaments de Cerdanya la instal·lació subvencionada de càmeres de seguretat
A la Cerdanya només Puigcerdà disposa de Policia Local; la resta de municipis compta com a màxim amb vigilants municipals
Miquel Spa
Els Mossos d’Esquadra i la Direcció General de Polítiques de Muntanya han ofert als ajuntaments de la Cerdanya la possibilitat d’instal·lar dispositius de videovigilància per reforçar la seguretat i la convivència a la comarca. La mesura s’adreça especialment a municipis sense policia local, ja que, a excepció de l’Ajuntament de Puigcerdà, la resta de municipis només disposa, com a màxim, de la figura del vigilant municipal.
L’oferta es basa en l’Ordre ISP/4/2026, que estableix les bases per a la concessió de subvencions destinades a l’adquisició, instal·lació i manteniment dels primers anys de dispositius de videovigilància, o al manteniment anual dels convenis existents. Segons la normativa, les càmeres han d’integrar-se a la xarxa de seguretat via conveni amb els Mossos d’Esquadra.
Els ajuntaments sense policia local poden rebre fins a 30.000 euros per municipi, que cobreixen l’adquisició, instal·lació i el primer any de manteniment en convenis signats a partir de l’1 de gener del 2024 o anteriors. Pel manteniment en convenis antics, la subvenció és de 450 euros per càmera, amb un màxim de tres. En el cas de les entitats supramunicipals, l’import es limita segons el nombre d’ajuntaments implicats i és incompatible amb altres ajuts que superin el cost real, amb possible prorrateig segons pressupost disponible.
Durant la sessió del Consell d’Alcaldies al Consell Comarcal de la Cerdanya, presidida pel president Isidre Chia, es va presentar també l’avantprojecte de la Llei d’Alta Muntanya, a càrrec del director general de Polítiques de Muntanya, Sr. Carlos Guàrdia. En aquest context, el Cap dels Mossos d’Esquadra de la Cerdanya va explicar les condicions i els objectius de les subvencions per a càmeres de seguretat, així com els protocols per garantir la integració dels dispositius amb els cossos policials i la gestió dels convenis vigents.
L’objectiu de la iniciativa és millorar la seguretat, facilitar la detecció d’infraccions i reforçar la convivència als municipis de la Cerdanya, especialment en zones amb menys presència policial. Els ajuntaments interessats poden adherir-se a la convocatòria segons els requisits establerts a l’Ordre ISP/4/2026 i sol·licitar el finançament per fer efectiva la instal·lació i el manteniment dels dispositius.
- Sílvia Orriols demana que es construeixi un hospital públic a Ripoll
- Hisenda ho aclareix: si incloeu els vostres fills al compte bancari, l'impost de successions serà aquest
- Desallotgen alumnes de l'institut de Sant Gregori per un incident amb un extintor
- L’OCU ho deixa clar: Aquestes són les cinc pizzes de supermercat que aproven en nutrició
- Un horari ben poc habitual per a un Girona-Barça
- Intenten fugir en veure els Mossos i els detenen a Salt amb un revòlver i un matxet
- Dos homes estafen 5.000 euros a un taxista fent-los portar de Barcelona a Lisboa
- No paguis amb targeta en aquestes situacions: errors habituals que poden buidar-te el compte