Joan Manuel Robles serà el candidat del PSC a l’alcaldia d’Olot el 2027
L’assemblea de militants el ratifica com a número 1 i el partit situa Marina Alegre com a número 2
El periodista Joan Manuel Robles ha estat ratificat com a cap de llista del PSC a les eleccions municipals del 2027 a Olot. La decisió es va prendre aquest dijous al vespre en una assemblea de militants al local de l’agrupació municipal.
El PSC d’Olot ja té cap de cartell per a les municipals del 2027. La formació ha ratificat Joan Manuel Robles com a número 1 de la candidatura a l’Ajuntament d’Olot, després de rebre el suport de la militància en una assemblea celebrada aquest dijous al vespre.
Segons la nota del grup municipal, tant l’agrupació local com els militants consideren que Robles és la persona més indicada per “acollir la confiança de la majoria de ciutadans” i optar a tornar al govern municipal amb una mirada “progressista i socialdemòcrata”.
Robles, per la seva banda, ha assegurat que afronta el repte amb “il·lusió” i que té el temps i la dedicació per assumir aquesta responsabilitat. En declaracions recollides pel partit, també va defensar que la ciutat necessita “confiança” en les decisions del govern municipal per “capejar el temporal”.
Trajectòria als mitjans i implicació a la ciutat
El candidat socialista és periodista i, segons el PSC, va ser durant 15 anys director i presentador de Les Notícies d’Olot Televisió. Darrerament, ha estat director gerent dels mitjans de Corisa a la Garrotxa i director de continguts de Corisa Media Grup.
La nota també destaca el seu paper en el teixit associatiu d’Olot. Robles va ser president de l’Orfeó Popular Olotí entre el 2017 i el 2025, i el partit el presenta com una figura activa en l’àmbit cultural de la ciutat.
En la seva intervenció, Robles va posar èmfasi en els canvis “continus i d’avançament ràpid” que, segons va afirmar, s’estan produint a Olot. Per això, va apuntar que cal una “nova òptica” per afrontar problemàtiques que, al seu parer, encara s’aborden amb fórmules “del passat”.
Projectes i missatge polític
En clau política, el candidat del PSC es va referir a l’extrema dreta per advertir que “no totes les solucions que es prometen són viables” quan s’ha de passar “del discurs a la gestió”. També va afirmar que els governs municipals de Junts han arribat “al final de cicle”.
Robles va defensar que el grup municipal socialista té “una mirada de futur” i va vincular aquesta línia al Govern de la Generalitat presidit per Salvador Illa. En aquest sentit, va enumerar quatre projectes que, segons va dir, el Govern del PSC ha “desencallat” i que estaven aturats des de l’última etapa socialista a l’executiu: la variant d’Olot, un pla de barris amb la mobilització del parc d’habitatge buit, el nou CAP al barri de Sant Miquel amb tot el servei de pediatria, i actuacions de seguretat com l’increment del nombre de mossos o el pla Kanpai.
El candidat també va evitar especular sobre la resta de noms de la llista, però va explicar que la número 2 serà Marina Alegre, de qui va destacar el lideratge i la capacitat de treball al grup municipal.
Segons va afegir, la candidatura combinarà perfils ja actius dins del partit amb persones simpatitzants o independents amb “prestigi contrastat” a la ciutat. El grup municipal conclou que el PSC d’Olot es presenta amb l’objectiu de tornar a ser la primera força i governar, amb el compromís de treballar “amb constància” per avançar com a ciutat.
