Les cites automatitzades a Estrangeria de Girona s’estenen a més comissaries de Catalunya
Després de l’èxit a Girona, la Policia Nacional amplia el sistema per combatre la revenda i agilitzar els tràmits
La Policia Nacional ha implantat un sistema automatitzat per aconseguir cita prèvia per a la Targeta d'Identitat d'Estranger (TIE), que va començar com a prova pilot a Girona. Ara, el model s'estén a altres comissaries de Catalunya per reduir la revenda de cites i millorar l'eficiència dels tràmits d'estrangeria.
Després de l'èxit del sistema a Girona, on va començar com a prova pilot, el model automatitzat s'estendrà a altres comissaries, incloent-hi ciutats com Hospitalet de Llobregat. Aquesta mesura busca combatre les pràctiques il·legals de revenda de cites, un problema que dificultava l'accés a les persones que necessitaven fer tràmits d'estrangeria.
El nou sistema, nascut a la província de Castelló i també en fase de proves a Girona, evitarà que els estrangers residents a l'Hospitalet hagin de buscar cita prèvia un cop se'ls avisi de la resolució favorable de l'expedient d'estrangeria.
En aquest supòsit, en la mateixa notificació se'ls informarà que "dins d'una setmana rebran un SMS o un correu electrònic" amb les dades del torn a la comissaria, com ha explicat aquest divendres a l'Hospitalet el delegat del govern central a Catalunya, Carlos Prieto.
En total, més de 20 dels 60 tràmits d'estrangeria queden englobats dins de la prova pilot.
Preguntat per si l'automatització ajudarà a frenar la revenda de cites prèvies en matèria d'estrangeria, Prieto ha assegurat que "sí, sens dubte" perquè "quan hi ha oferta" suficient de franges horàries, "els intermediaris ja no són necessaris".
"Estem impedint que hi hagi aquests agents externs que s'aprofiten d'una situació de vulnerabilitat", ha celebrat Prieto, i ha explicat que ahir dijous es van habilitar 1.400 cites a tot el país, de les quals 56 van quedar lliures, fet que denota que "arribem a cobrir perfectament la demanda".
D'un terç a mínim el 50 % de cites automatitzades
Segons el delegat, cada mes es donen més de 1.400 cites prèvies de TIE a la comissaria d'Hospitalet: "En un principi, podrem donar un terç del total de cites de TIE en format automatitzat. L'objectiu és que sigui, almenys, el 50 %".
Ha detallat que a partir de dilluns, 2 de febrer, acudiran a la comissaria d'Hospitalet les primeres 55 persones amb la cita prèvia obtinguda a través de l'automatització, i que la intenció és expandir aquest model a altres punts de la província de Barcelona, un cop s'hagi avaluat la seva implantació a la capital de la comarca del Baix Llobregat.
A Girona, la Policia Nacional ha aconseguit fins i tot sobrar cites, fet que valida l'eficàcia del sistema. Segons el delegat del govern a Catalunya, Carlos Prieto, "a Girona, fins i tot han sobrat cites, cosa que demostra que el sistema funciona correctament".
Aquesta mesura també permet una gestió més eficient de les cites per part de la Policia Nacional. S'estima que fins al 50% de les cites TIE podrien ser automatitzades, el que permetrà una millor gestió de la demanda i una reducció dels temps d'espera per a la ciutadania.
Amb més de 1.400 cites assignades en un sol dia, el sistema ja ha demostrat la seva capacitat per a cobrir-ne les necessitats sense dificultats. Això permetrà que el servei millori encara més a mesura que s'implanti en més comissaries de Barcelona.
