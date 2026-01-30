Un milió en ajuts per retirar amiant de teulades danyades per pedregades al Ripollès i la Garrotxa
La subvenció també cobreix despeses de retirades ja fetes en municipis afectats el juny i l’agost del 2025
L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha obert una convocatòria d’1 milió d’euros en ajuts per a la retirada d’amiant (fibrociment) de cobertes malmeses per les últimes pedregades al Ripollès, la Garrotxa i l’Alt Urgell. Les subvencions serveixen per finançar la neteja, el transport i el tractament dels residus, i també poden cobrir retirades que ja s’hagin fet.
L’Agència de Residus de Catalunya (ARC), dependent del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, ha convocat aquest dijous els ajuts destinats a la neteja, retirada, transport i tractament de residus d’amiant que s’hagin danyat arran d’episodis meteorològics excepcionals o catastròfics informats pel Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).
Segons l’ARC, el Meteocat ha emès dos informes que delimiten les comarques incloses en la convocatòria. El primer correspon a la pedregada de l’1 de juny de 2025, que va afectar el Ripollès i la Garrotxa. El segon fa referència a la pedregada del 19 d’agost de 2025, a la comarca de l’Alt Urgell.
Municipis inclosos a la convocatòria
En el cas de la pedregada de l’1 de juny del 2025, al Ripollès els municipis afectats van ser Vilallonga de Ter i Llanars. A la Garrotxa, la convocatòria inclou Santa Pau, Sant Joan les Fonts, la Vall d’en Bas i Mieres.
Pel que fa a la pedregada del 19 d’agost del 2025, a l’Alt Urgell la convocatòria s’adreça al municipi de les Valls d’Aguilar, d’acord amb l’informe del Meteocat citat per l’ARC.
L’objectiu dels ajuts és fomentar la retirada de cobertes amb amiant que hagin quedat malmeses per aquests temporals i garantir-ne la gestió correcta. La subvenció inclou la neteja de les restes, la retirada del material, el transport i el tractament dels residus, segons el detall de la convocatòria.
Ajuts també per a retirades ja fetes
L’ARC especifica que la línia d’ajuts també pot cobrir les despeses econòmiques de les retirades que ja s’hagin efectuat en cobertes d’amiant danyades per aquests episodis. D’aquesta manera, la convocatòria engloba tant els treballs pendents com els que s’hagin realitzat prèviament.
El termini de presentació de sol·licituds és d’un mes a comptar des de la publicació de la convocatòria, segons ha informat l’Agència de Residus de Catalunya.
