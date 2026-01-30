Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Mor un veí de la Vall d'en Bas de 40 anys en un accident de moto a Manresa

El motorista va caure a la calçada i va xocar contra la tanca a l’Eix Transversal

Una ambulància del SEM, en una imatge d'arxiu.

Una ambulància del SEM, en una imatge d'arxiu. / DdG

Eva Batlle

Eva Batlle

Vall d'en Bas

Un veí de la Vall d’en Bas, O.S.C, de 40 anys va morir dijous al vespre en un accident de moto a l'Eix Transversal (C-25) al seu pas per Manresa, en sentit Girona.

L'accident mortal es va produir cap a dos quarts de nou del vespre a l'altura del quilòmetre 134,8 de la C-25. Per causes que es desconeixen i els Mossos estan investigant, el motorista va caure a la via i tot seguit va topar amb la tanca de seguretat. A conseqüència de l’impacte, va perdre la vida.

Arran del sinistre, es van activar tres patrulles dels Mossos d’Esquadra, una dotació dels Bombers de la Generalitat i dues unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), informa el Servei Català de Trànsit.

Amb aquesta víctima són quatre les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit. De moment, no se n'ha produït cap en les carreteres de la província de Girona.

