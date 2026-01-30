Només una trentena de comerços d'Olot incompleixen la normativa del català
La diagnosi de l’Ajuntament d’Olot destaca la millora del compliment lingüístic
Només una trentena de comerços d'Olot incompleixen actualment la normativa lingüística del català, segons els resultats de la diagnosi realitzada per l’Ajuntament de la ciutat. Més del 95% dels establiments compleixen la normativa, gràcies a la tasca d’acompanyament i formació del projecte DinàmiG, que continua en la seva tercera fase.
El projecte de diagnosi sobre l’ús del català als comerços d'Olot ha fet un balanç positiu dels resultats obtinguts fins al moment. Després d’un seguiment a més de 660 establiments comercials durant els últims mesos de 2025, la diagnosi revela que només 29 comerços (un 4,4%) mantenen incompliments de la normativa. Això representa una notable millora, ja que en la primera fase del projecte, el percentatge d’incompliments era del 9,7%.
Els sectors amb més mancances en la primera fase, com supermercats, bars i barberies, han millorat substancialment, destacant sectors com els basars i les botigues de roba, on ja no es detecten incompliments. Aquesta evolució positiva ha estat possible gràcies a l’acompanyament personalitzat i l’assessorament de DinàmiG, que ha ajudat els comerços a superar les dificultats pràctiques relacionades amb l’ús del català en la retolació, la cartelleria i l’atenció al públic.
Mancances més comunes i la resposta de DinàmiG
Les incidències que encara persisteixen se centren principalment en el sector de les barberies i centres d’estètica, on les barreres lingüístiques i la manca d’eines per a la creació de dissenys en català són els principals obstacles. En aquests casos, DinàmiG ha proporcionat solucions senzilles però efectives, ajudant els comerços a complir amb la normativa lingüística.
La regidora de Comerç de l’Ajuntament d’Olot, Gemma Canalias, ha subratllat la bona disposició dels comerciants per adaptar-se a la normativa i ha destacat que “el comerç és un motor de llengua i identitat a la nostra ciutat”. A més, ha assegurat que aquest èxit reflecteix el suport continuat de l’administració local per acompanyar els comerços en el compliment de la normativa.
Formació i iniciatives per al comerç local
A banda del seguiment individualitzat als establiments, el projecte també ha inclòs la formació a través del servei "Comerços Aprenents" del Consorci per a la Normalització Lingüística, amb el suport de DinàmiG. Aquest servei ofereix formació en català a comerciants que, per diversos motius, no poden assistir als cursos oficials. D’aquesta manera, s’ha garantit que els comerciants tinguin accés als coneixements necessaris per adaptar-se a la normativa i millorar l’ús del català en el seu negoci.
També s’han incorporat altres iniciatives per reforçar el compliment de la normativa lingüística en noves obertures comercials. DinàmiG lliura una carta informativa a tots els establiments nous, on es detallen les obligacions lingüístiques per tal d’assegurar el compliment des de l’inici de l’activitat.
Un projecte estratègic per al català a Olot
Aquesta diagnosi forma part de la campanya ‘En català, amb tothom’, una iniciativa de l’Ajuntament d’Olot que busca fomentar l’ús del català en tots els àmbits de la vida quotidiana. A més del seguiment als comerços, aquesta campanya ha inclòs altres accions com el cicle de cinema en català, la distribució de còmics als centres educatius i activitats de sensibilització durant les Festes del Tura.
Aquesta estratègia forma part d’un pla més ampli per reforçar l’ús social del català, i continuarà amb noves accions, com la instal·lació de pancartes en català a les instal·lacions esportives municipals i la creació d’una bústia per a la recollida de suggeriments relacionats amb la llengua.