El nou cribratge de càncer de coll uterí detecta el virus del papil·loma humà a 3.691 dones de les comarques gironines
Des de la implantació del nou model de detecció precoç, han fet 26.488 proves i el 13,9% han estat positives
El nou programa de detecció precoç del càncer de coll uterí implantat a la regió sanitària de Girona el gener del 2025 ha detectat la presència del virus del papil·loma humà (VPH) en 3.691 dones. En total, han fet 26.488 cribratges, dels quals un 85,2% han estat negatius i un 13,9% positius. El gerent de la regió sanitària, Jaume Heredia, ha destacat que el programa avança un pas en la prevenció perquè detecta la infecció abans. El nou cribratge substitueix la citologia convencional per la prova del virus del papil·loma humà, més sensible i que ofereix un 60-70% més de protecció contra el càncer invasor. De les 3.691 dones a qui han detectat el papil·loma, 895 tenen un tipus de virus més agressiu, que requereix un seguiment més estricte.
El càncer de coll uterí és un tumor maligne que s'inicia a la part més baixa de l'úter. Aquest càncer té com a causa principal i necessària la infecció pel virus del papil·loma humà (VPH). És a dir, que sense aquesta infecció no es podrà produir tot i que no totes les infeccions per VPH causaran el desenvolupament d'un càncer.
El gener del 2025, la regió sanitària de Girona va engegar el desplegament del programa de cribratge de càncer de coll uterí amb la implantació del nou mètode per a la detecció del virus del papil·loma humà en dones i persones amb coll uterí d'entre 30 i 65 anys. Fins aleshores, el cribratge es feia a través de citologies convencionals (també coneguda com a Papanicolau).
L'objectiu d'aquest programa és millorar la detecció de la infecció abans de la presència de lesions que puguin desenvolupar-se en càncer de coll uterí. "El que fem és un pas previ i detectar si la dona ha estat infectada pel virus del papil·loma humà, que és condició indispensable per desenvolupar un càncer", explica Heredia.
En tot aquest any 2025 han fet un total de 26.488 cribratges de càncer de cèrvix a la regió sanitària de Girona, el 85,2% dels quals van donar negatiu i el 13,9% restant van ser positius, amb un total de 3.691 casos. En aquelles pacients en què les mostres surten alterades, se'ls hi comunica i es deriven al seu centre de referència si és necessari fer una prova molt més específica. La ginecòloga referent de la unitat de patologia cervical de l'Hospital Trueta de Girona, Ester Vila, concreta que aquesta prova s'anomena colposcòpia i consisteix a fer "una observació del coll de l'úter amb uns líquids especials i fer una biòpsia per poder realitzar el diagnòstic corresponent".
La ginecòloga insisteix que la presència del VPH "no suposa cap diagnòstic", sinó que permet identificar aquelles pacients que necessiten ser estudiades d'una manera "més completa". "Això no vol dir que el 13,9% de les dones tinguin un càncer de cèrvix, sinó que hi ha aquesta infecció que pot derivar-hi en alguns casos", afegeix Heredia. De les 3.691 persones a qui han detectat el virus, en 895 casos se'ls farà un seguiment més estret perquè tenen un tipus de virus més agressiu.
El nou mètode de detecció precoç desplegat millora la qualitat i l'eficiència del cribratge perquè és més sensible i permet detectar més adenocarcinomes, allargar els intervals de la prova en dones negatives i ofereix un 60-70% més de protecció contra el càncer invasor respecte a la citologia convencional que es feia anteriorment. El nou sistema també està adaptat a les següents cohorts de noies vacunades de VPH.
Vacunació i detecció precoç
El gerent de la regió sanitària insisteix que la vacunació és "la mesura més important" per erradicar la malaltia a llarg termini: "És la que ens farà que d'aquí a uns anys, si tot funciona com ha d'anar, desaparegui aquest càncer". El Departament de Salut vacuna nens i nenes en edat escolar abans de l'inici de les relacions sexuals, ja que el VPH és una infecció de transmissió sexual. "Hem de vacunar tant el receptor com el possible portador", afegeix.
La cap de servei d'oncologia mèdica de l'ICO Girona, Pilar Barretina, explica que "la majoria d'infeccions per VPH desapareixen soles, però algunes poden provocar canvis a les cèl·lules i, amb el temps, derivar en un càncer". En aquest sentit, posa l'accent en què el virus del papil·loma humà "és la causa principal" del càncer de coll d’úter i recorda que és important recordar que és un càncer "que es pot prevenir (amb la vacunació) o diagnosticar (amb els programes de cribratge) ja sigui en fase precancerosa per evitar-ne el desenvolupament o en fases molt inicials amb elevades possibilitats de curació".
Ester Vila també ressalta que un correcte cribratge de les dones "és la millor eina per evitar el desenvolupament del càncer" i referma que la vacunació "és el mètode preventiu més eficaç", que permetrà que "d'aquí a 15-20 anys veiem la desaparició de la malaltia".
El desplegament del nou mètode de cribratge va començar el 13 de gener de 2025 a les comarques del Gironès, Pla de l'Estany i a la Selva interior, mentre que la setmana següent es va implantar a la Selva interior, a l'alt Maresme, a l'Alt i Baix Empordà, al Ripollès i a la Garrotxa. Les mostres es processen al servei d'anatomia patològica del Trueta. Aquest desplegament és una primera fase del programa, que consisteix en un cribratge oportunista aprofitant una consulta ordinària a un centre d'atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR), en dones d'entre 30 i 65 anys.
Segons informa el Departament de Salut en un comunicat, la segona fase del programa, la poblacional, es desplegarà més endavant. En aquest cas, el cribratge es basarà en la recollida de la mostra per fer la prova de detecció de VPH per part de les mateixes dones gràcies a la col·laboració de les farmàcies. A través d'un missatge convidaran a recollir un dispositiu d'automostra, que s'haurà de retornar per analitzar. "Estem acabant de lligar totes les arestes amb farmàcies, Departament de Salut i CatSalut per tirar-ho endavant al més aviat possible", detalla Heredia. La prova també es continuarà fent als ASSIR per part de professionals sanitaris en els casos en què la dona així ho desitgi.
30 casos cada any
Segons dades de la unitat d'epidemiologia i registre del càncer de Girona, la taxa d'incidència del càncer de cèrvix a la demarcació és de 7,5 casos per cada 100.000 habitants/any i cada any es diagnostiquen una mitjana de 30 casos nous. L'edat mitjana de les persones diagnosticades amb càncer de coll d'úter és de 56 anys. L'anàlisi de les dades, demostren que hi ha una supervivència del 62% dels casos al cap de cinc anys, i que cada any es produeixen unes vuit defuncions per aquesta malaltia.
"És molt important recordar que aquest càncer és prevenible, principalment mitjançant la vacunació i la detecció precoç", indica Salut. De fet, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) s'ha proposat eliminar aquest càncer mitjançant la vacunació, la detecció precoç i el tractament de les lesions i el programa de cribratge s'alinea amb aquesta estratègia mundial. Entre el 70 i el 80% dels diagnòstics de càncer de cèrvix són dones no cribrades o sotscribrades. El Departament confia arribar a aquesta població i millorar la participació en el programa de detecció precoç.
- Sílvia Orriols demana que es construeixi un hospital públic a Ripoll
- Hisenda ho aclareix: si incloeu els vostres fills al compte bancari, l'impost de successions serà aquest
- Desallotgen alumnes de l'institut de Sant Gregori per un incident amb un extintor
- L’OCU ho deixa clar: Aquestes són les cinc pizzes de supermercat que aproven en nutrició
- Un horari ben poc habitual per a un Girona-Barça
- Intenten fugir en veure els Mossos i els detenen a Salt amb un revòlver i un matxet
- Dos homes estafen 5.000 euros a un taxista fent-los portar de Barcelona a Lisboa
- No paguis amb targeta en aquestes situacions: errors habituals que poden buidar-te el compte