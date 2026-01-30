Protecció Civil homologa el pla d’autoprotecció del Festival Internacional del Circ de Girona
La comissió n’aprova sis a la vegueria de Girona, entre els quals els dl dos càmpings d'Albanyà i Tossa de Mar
La Comissió d’Autoprotecció de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya ha homologat aquest divendres un total de 37 Plans d’Autoprotecció (PAU) d’establiments químics, càmpings i activitats temporals. La majoria corresponen a activitats no temporals i a la vegueria de Barcelona (22), mentre que a la vegueria de Girona se n’han homologat sis, entre els quals el del 14è Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona, que s’emmarca en la tipologia d’esdeveniment en espai delimitat.
Entre els plans validats també hi ha els de dos càmpings gironins ubicats en entorns amb risc d’incendi forestal: el Bassegoda Park d’Albanyà i el Càmping Cala Llevadó de Tossa de Mar. Protecció Civil emmarca aquests casos en la planificació associada a l’INFOCAT, que preveu mesures de prevenció i resposta davant l’augment del risc d’incendis vinculat al canvi climàtic, especialment en espais naturals i zones forestals.
A la mateixa sessió, s’ha homologat per primera vegada el pla d’autoprotecció d’una urbanització en zona forestal, la de Sol i Aire de Sant Cugat del Vallès, que incorpora mesures com un sistema de contacte i avís permanent, equips d’autoprotecció per franges horàries i procediments d’avís als veïns, així com l’anàlisi de la idoneïtat dels edificis per al confinament i l’habilitació d’un espai de refugi.
Una empresa de Maçanet
Pel que fa a la demarcació de Girona, entre els PAU homologats també figura el d’un establiment afectat per la normativa d’accidents greus: l’empresa Trace Logistics SA, a Maçanet de la Selva. La sessió ha estat presidida per la directora general de Protecció Civil, Marta Cassany, i hi han participat, entre d’altres, representants de Programes en Protecció Civil i de Seguretat Industrial.
D’altra banda, la comissió ha informat que 18 plans presentats no s’han homologat per deficiències tècniques o mancances en els mitjans d’autoprotecció, un dels quals a la vegueria de Girona.
Protecció Civil recorda en un comunicat que l’autoprotecció és el conjunt de mesures i organització per preveure, prevenir i respondre davant situacions de risc en un àmbit determinat, i que el Decret 30/2015 fixa quines activitats estan obligades a disposar d’aquest pla. L’any 2025 es va tancar amb 409 PAU homologats a Catalunya, en un volum similar al del 2024, tot i que amb 18 plans menys homologats i més informes emesos que l’any anterior.
