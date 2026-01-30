Rècord d'incidències LGTBI-fòbiques a Catalunya: 353 casos, una desena a Girona
La gaifòbia encapçala els casos del 2025 i la majoria dels fets han tingut lloc a la via pública
L’Observatori Contra l’LGTBI-fòbia ha registrat 353 incidències a Catalunya durant el 2025, la xifra més alta des que l’entitat recull dades. Segons aquesta radiografia provisional -pendent de validació per a l’informe anual-, el total suposa un augment de l’11% respecte del 2024 (318) i del 16,5% en comparació amb el 2023 (303). La província de Girona concentra el 3,1% de les incidències, una desena de casos -aproximadament 11-, mentre que Barcelona és la província amb més registres, amb el 75,4% del total. En comparació amb el 2024, les incidències a la província de Girona passen de reprsentar el 3,7% al 3,1% (-0,6).
Per origen discriminatori, la gaifòbia és la tipologia més registrada i representa el 50,7% de les incidències (prop de 179 casos), seguida de la transfòbia amb el 30,6% (uns 108 casos), majoritàriament exercida contra dones trans, tot i que l’Observatori apunta una presència progressiva d’homes trans i persones no binàries. També es recullen incidències contra el col·lectiu trans en general, com ara campanyes públiques amb discursos d’odi. En un tercer nivell hi ha les incidències catalogades com a LGTBI-fòbia (10,8%, uns 38 casos) i la lesbofòbia (6,2%, uns 22 casos).
La via pública és l’àmbit amb més incidències (25,5%, uns 90 casos), seguida del laboral (14,4%, uns 51) —on destaquen situacions d’assetjament— i d’internet i xarxes socials (14%, prop de 49), sobretot per la difusió de discursos d’odi a plataformes com Instagram, X i TikTok. Pel que fa al tipus de discriminació, el més registrat són les mostres d’odi i exaltació (24,9%, uns 88 casos), seguides de les agressions físiques (21,2%, uns 75) —sovint acompanyades d’amenaces i agressions verbals— i de les situacions d’assetjament (17,8%, uns 63).
Barcelona, el focus
La ciutat de Barcelona concentra el 52,3% de totes les incidències de Catalunya (prop de 185 casos). L’Observatori atribueix aquest pes, en gran part, a la implementació del protocol d’actuació i a la coordinació amb l’Oficina per a la No Discriminació (OND) i el Centre LGTBI de Barcelona. Els districtes amb més registres són Sants-Montjuïc, l’Eixample i Sant Martí, zones on també hi ha dispositius i punts liles en festivals i espais d’oci nocturn.
