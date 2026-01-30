Salut va confirmar tres casos de xarampió a Girona l'any passat
Les cobertures de vacunació se situen en percentatges molt elevats, amb un 95,2% en la primera dosi i un 93,88% en la segona dosi
El Departament de Salut va confirmar tres casos de xarampió a la Regió Sanitària de Girona l'any passat, segons dades confirmades a aquest diari.
La xifra és baixa però s’ha de tenir en compte el context, i és que fins ara es tractava d’una malaltia oficialment erradicada des del 2016 i l’últim cas detectat a Girona va ser el 2020, quan se’n va notificar només un. Pel que fa a Catalunya, l'any passat es van detectar 75 casos de xarampió, un 120% més respecte al 2024, quan se n’havien detectat 34. La majoria dels afectats no estaven vacunats o ho estaven de manera incompleta. El 20% dels casos (15) es van detectar en menors de 5 anys i el 58%, en persones d'entre 16 i 45 anys. El 66% eren homes i el 34%, dones.
Les dades es fan públiques després que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) hagi retirat a l’estat espanyol l’estatus de país lliure de xarampió en considerar que s'hi ha restablert la transmissió endèmica d’aquesta malaltia, en un context d’augment de casos a nivell internacional i de descens de les taxes de vacunació en alguns països.
El xarampió és una malaltia vírica molt contagiosa que es transmet fàcilment per via respiratòria. La infecció comença amb símptomes similars als d’un refredat (ulls vermells, secreció nasal, tos i febre superior als 38 °C) i, més endavant, provoca una erupció cutània vermellosa característica que s’estén per tot el cos. El període en què la persona malalta pot contagiar altres persones comprèn des de quatre dies abans fins a quatre dies després de l’aparició de l’erupció.
Aquesta malaltia és de declaració obligatòria urgent als serveis de Vigilància Epidemiològica de l’Agència de Salut Pública de Catalunya. Quan els professionals assistencials sospiten un cas, el notifiquen immediatament als tècnics de l’Agència, que inicien la investigació epidemiològica i identifiquen els contactes estrets en els diferents àmbits d’exposició (familiars, sales d’espera de centres sanitaris, centres educatius, llocs de treball, mitjans de transport o altres). Un cop identificats, se’ls proporcionen recomanacions per si presenten símptomes i per evitar nous contagis. A més, es revisa l’estat vacunal de totes aquestes persones i, si cal, se’ls administra una dosi de vacuna per prevenir la infecció.
Taxa de vacunació elevada
A Catalunya, la cobertura de la primera dosi de la triple vírica (xarampió, galteres i rubèola) és del 96,65% (97,29% a l’Estat) i del 94,63% quant a la segona dosi (93,67% a nivell espanyol), segons dades del Ministeri de Sanitat corresponents al 2024. El 2017, a Catalunya, la cobertura era del 94,84%, amb primera dosi, i del 90,49% amb segona.
Pel que fa a les comarques gironines, el percentatge és lleugerament més baix, amb un 95,2% en la primera dosi i un 93,88% en la segona dosi. La primera dosi s'injecta als dos anys i la segona, als cinc.
