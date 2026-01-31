Augmenten les limitacions temporals de velocitat a la xarxa ferroviària de Girona
A Catalunya a partir de dilluns hi haurà uns 130 quilòmetres on la circulació es farà més lentament del que correspondria
La xarxa ferroviària a Girona tindrà fins a 28 punts amb limitacions temporals de velocitat la setmana que ve, tres més que aquesta setmana. En total, a Catalunya, hi haurà 24 punts més amb limitacions temporals. Adif ha incrementat de 155 a 179 els llocs on els maquinistes han de reduir la marxa, segons es desprèn del Document Setmanal de Limitacions Temporals de Velocitat, que entrarà en vigor dilluns que ve però que l'administrador ferroviari ja ha enviat al personal que treballa a la xarxa.
Durant la setmana, Adif ha retirat quatre dels 155 punts que hi havia perquè la incidència s'hauria reparat i es considera que s'ha eliminat el perill, segons fonts del sector, però n'ha afegit 28, cosa que situa el balanç en 24 limitacions noves. En conjunt, els 179 trams afecten 130 quilòmetres.
Si bé la infraestructura i la seva conservació corresponen a Adif, els trens de passatgers que hi circulen els opera Renfe. Respecte l'increment de punts amb limitacions temporals de velocitat, que acaben fent que els trens circulin més lentament del que tocaria, des de Renfe únicament han valorat que la voluntat i el "primordial" és "recuperar els trajectes amb totes les garanties de seguretat". "Si el gestor instaura limitacions temporals de velocitat, nosaltres les seguim", han exposat fonts de la companyia. Finalment, han expressat que el fet que hi hagi tants punts respon a una "situació extraordinària on Adif fa la feina per assegurar la infraestructura i garantir la seguretat del servei". Des d'Adif han declinat valorar l'informe, al considerar que és d'ús intern de la companyia.
El Document Setmanal de Limitacions de Velocitat és d'àmbit estatal i s'adreça a les persones que treballen d'una manera o una altra a la xarxa ferroviària. Hi apareixen les afectacions que obliguen els maquinistes a reduir la velocitat, a quina velocitat s'ha de circular i els motius de la incidència. En ocasions són llocs puntuals i concrets, però en altres són trams d'alguns quilòmetres. Segons han explicat fonts especialitzades hi ha trams a la llista des de fa deu anys, perquè les reparacions no es duen a terme. En el document hi ha casos on el mateix punt o tram hi consta més d'un cop, principalment perquè hi ha més d'una incidència a resoldre.
L'R15, la que acumula més restriccions
En conjunt, a Catalunya a partir de dilluns hi haurà uns 130 quilòmetres on la circulació es farà més lentament del que correspondria. Són aproximadament 20 quilòmetres més que aquesta setmana. En totes les línies de Regionals i Rodalies del país hi ha fixades limitacions de velocitat, a excepció de l'RL3 de Lleida. La més afectada és l'R15, que la setmana que ve tindrà 42 punts (aquesta setmana en són 39). D'aquests, disset són entre Riba-roja d'Ebre i Reus -un més que aquesta setmana-, un tram que recentment s'ha tallat al trànsit ferroviari i on Adif hi ha identificat cinc punts crítics, que treballa per resoldre.
Respecte aquesta setmana, les línies que més noves limitacions temporals de velocitat incorporaran a partir del 2 de febrer són l'R4 i l'RG1, amb sis; mentre que l'R3, R13 i RL4 n'afegiran quatre de nous. Cal tenir en compte que alguns trams afecten més d'una línia. En el cas de l'RL4, dels quatre trams que s'incorporen al document d'Adif, tres són entre Cervera i Manresa on s'han detectat zones inundables amb "risc alt". També destaca un tram de l'R4, entre l'Arboç i els Monjos, on la incidència és un "arbre pròxim a la via".
L'estat de la via, principal motiu
Segons les dades, consten una cinquantena de motius per establir una reducció de velocitat en un tram de via. De cara a la setmana vinent, el principal està relacionat amb l'estat de la via (sense especificar), en un de cada quatre talls (el 24% dels casos). El segon, té a veure amb l'estat del mecanisme de desviament o canvi d'agulles i les travesses que permeten la intersecció entre dues vies, (el 13% dels casos). L'estat de les 'trinxeres' (excavacions al sòl per suavitzar el pendent i afavorir el pas del tren) són la tercera causa de reducció de la velocitat i la setmana vinent representarà l'11% dels casos.
La llista és llarga, i inclou factors com el mal estat d'un túnel, la protecció per treballs que s'estan realitzant en el traçat, o per indicació específica relacionada de distància de frenada abans d'arribar a algun punt. Els percentatges són molt similars als d'aquesta setmana.
Per demarcacions, Barcelona és la que acumularà més llocs amb limitació de velocitat temporal, amb 86 -73 aquesta setmana-. La seguirà Tarragona, amb 57, Girona amb 28 i finalment Lleida, amb 8.
