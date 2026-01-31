Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Casal Popular la Metxa de Ripoll denuncia “limitacions constants” i “taxes abusives” per part del govern d’Orriols

L’alcaldessa rebutja les acusacions i sosté que “s’han de complir les ordenances”

Concentració davant de l'Ajuntament de Ripoll convocada per la Metxa aquest dissabte

Concentració davant de l'Ajuntament de Ripoll convocada per la Metxa aquest dissabte

Concentració davant de l'Ajuntament de Ripoll convocada per la Metxa aquest dissabte / ACN

ACN

Ripoll

El Casal Popular La Metxa ha denunciat que l'Ajuntament de Ripoll els posa "limitacions constants" per desenvolupar la seva activitat política, cultural i d'oci al municipi. Segons l'entitat, des que Aliança Catalana està al govern tenen problemes burocràtics i se'ls hi apliquen taxes abusives. Ho vinculen a la seva ideologia política: "Som la seva oposició al carrer. No els interessa que organitzem actes", ha assegurat l'Eduard, membre del casal.

També han alertat que aquesta discriminació podria afectar altres entitats i ho associen al "modus operandi de l'extrema dreta". L'Ajuntament ha rebutjat les acusacions de discriminació, sosté que el tracte al casal és el mateix que la resta d'entitats i que "s'han de complir les ordenances".

