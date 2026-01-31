El Casal Popular la Metxa de Ripoll denuncia “limitacions constants” i “taxes abusives” per part del govern d’Orriols
L’alcaldessa rebutja les acusacions i sosté que “s’han de complir les ordenances”
ACN
El Casal Popular La Metxa ha denunciat que l'Ajuntament de Ripoll els posa "limitacions constants" per desenvolupar la seva activitat política, cultural i d'oci al municipi. Segons l'entitat, des que Aliança Catalana està al govern tenen problemes burocràtics i se'ls hi apliquen taxes abusives. Ho vinculen a la seva ideologia política: "Som la seva oposició al carrer. No els interessa que organitzem actes", ha assegurat l'Eduard, membre del casal.
També han alertat que aquesta discriminació podria afectar altres entitats i ho associen al "modus operandi de l'extrema dreta". L'Ajuntament ha rebutjat les acusacions de discriminació, sosté que el tracte al casal és el mateix que la resta d'entitats i que "s'han de complir les ordenances".
