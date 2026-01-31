Firestoc de Banyoles s'allargarà fins aquest diumenge
La fira de rebaixes ha canviat d'ubicació i s’ha traslladat a una carpa al recinte de Barraques a La Fraga
Banyoles
La fira de rebaixes Firestoc de Banyoles se celebra aquest cap de setmana amb un canvi d’ubicació i s’ha traslladat a una carpa al recinte de Barraques a La Fraga degut a la reparació del parquet que s’està fent al pavelló de la Draga. Tot i el canvi de lloc, es mantenen els 36 stans expositius de 25 establiments dels quals 12 són de Banyoles i la resta provenen d’altres poblacions de les comarques gironines.
La fira s’allargarà tot el cap de setmana i tancarà portes demà diumenge a les set de la tarda. Entre els productes que s’ofereixen s’hi pot trobar roba, calçat, complements, roba de la llar, alimentació i material esportiu.
