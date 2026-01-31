Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Agenda GironaSpar GironaGirona FCBàsquet GironaGirona ciutatComarques
instagramlinkedin

Firestoc de Banyoles s'allargarà fins aquest diumenge

La fira de rebaixes ha canviat d'ubicació i s’ha traslladat a una carpa al recinte de Barraques a La Fraga

La Firestoc de Banyoles, ubicada a la carpa ubicada a La Farga.

La Firestoc de Banyoles, ubicada a la carpa ubicada a La Farga. / Pere Duran / Nord Media

Pere Duran

Banyoles

La fira de rebaixes Firestoc de Banyoles se celebra aquest cap de setmana amb un canvi d’ubicació i s’ha traslladat a una carpa al recinte de Barraques a La Fraga degut a la reparació del parquet que s’està fent al pavelló de la Draga. Tot i el canvi de lloc, es mantenen els 36 stans expositius de 25 establiments dels quals 12 són de Banyoles i la resta provenen d’altres poblacions de les comarques gironines.

La fira s’allargarà tot el cap de setmana i tancarà portes demà diumenge a les set de la tarda. Entre els productes que s’ofereixen s’hi pot trobar roba, calçat, complements, roba de la llar, alimentació i material esportiu.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. «Calcetes i sostens han d’anar de conjunt o, com a mínim, ser del mateix color»
  2. L’estació d’esquí catalana que s’ha convertit en el refugi d’hivern d’un presentador molt conegut
  3. Sílvia Orriols demana que es construeixi un hospital públic a Ripoll
  4. Així queden els encreuaments en la fase final de la Champions League: quadre, equips classificats i possibles rivals del Barça, Reial Madrid i Atlètic
  5. Mor un veí de la Vall d'en Bas de 40 anys en un accident de moto a Manresa
  6. Junts i ERC demanen al Govern explicacions sobre la formació dels Agents Rurals en una caserna militar
  7. Hisenda ho aclareix: si incloeu els vostres fills al compte bancari, l'impost de successions serà aquest
  8. L'empresa Domo de Blanes entra en concurs de creditors i atura la producció

Els documents d’Epstein recullen un pagament de 1.050 dòlars i dos paquets a nom de José María Aznar

Els documents d’Epstein recullen un pagament de 1.050 dòlars i dos paquets a nom de José María Aznar

El PP acusa a Girona els governs català i espanyol de "mentir i ocultar informació" sobre l'estat de les infraestructures

El PP acusa a Girona els governs català i espanyol de "mentir i ocultar informació" sobre l'estat de les infraestructures

El càmping Illa Mateua dona 23.000 euros a Càritas de l’Escala

El càmping Illa Mateua dona 23.000 euros a Càritas de l’Escala

Real Oviedo - Girona, en directe (0-0)

Real Oviedo - Girona, en directe (0-0)

Recullen 30 quilos de deixalles del riu Ter al seu pas per Girona en poc més d'una hora

Recullen 30 quilos de deixalles del riu Ter al seu pas per Girona en poc més d'una hora

La gironina Kave Home dispara la facturació fins als 321 milions i prepara el salt a Bèlgica i Portugal

La gironina Kave Home dispara la facturació fins als 321 milions i prepara el salt a Bèlgica i Portugal

Firestoc de Banyoles s'allargarà fins aquest diumenge

Firestoc de Banyoles s'allargarà fins aquest diumenge

Roses deixa d'assistir a Fitur perquè considera que "no és interessant" i el retorn "és nul"

Roses deixa d'assistir a Fitur perquè considera que "no és interessant" i el retorn "és nul"
Tracking Pixel Contents