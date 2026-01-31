La mortalitat prehospitalària per infart baixa del 22% al 15% en una dècada
El coordinador del Grup Registre Gironí del Cor (REGICOR) assegura que aquesta millora repercuteix en menys letalitat un mes després de patir una aturada
La mortalitat abans d’arribar a l’hospital en cas d’infart de miocardi s’ha reduït de manera notable a Catalunya en l’última dècada, passant del 22% el 2008 al 15% el 2019. Aquesta disminució explica gairebé íntegrament la caiguda de la letalitat global als 28 dies de l’infart, segons destaca el coordinador del Grup Registre Gironí del Cor (REGICOR), el doctor Jaume Marrugat.
Les dades formen part d’un estudi que analitza prop de 100.000 casos d’infart en persones d’entre 35 i 84 anys entre el 2008 i el 2019, coincidint amb la implantació del Codi Infart (Codi IAM) a Catalunya. El treball, liderat per l’Hospital del Mar Research Institute en col·laboració amb diversos centres i institucions sanitàries, entre els quals hi ha el Grup Registre Gironí del Cor, estima que l’aplicació d’aquesta xarxa d’emergències va evitar prop de 2.600 morts en els primers set anys de funcionament, amb una reducció de la mortalitat prehospitalària d’un 20%.
L’objectiu de l’estudi era avaluar l’impacte de la posada en marxa del Codi IAM, iniciat a finals del 2010 i desplegat plenament el 2012, sobre la supervivència en cas d’infart. L’activació del protocol, sovint a partir d’una trucada al 112, posa en marxa una cadena assistencial coordinada entre el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), els centres d’atenció primària i els hospitals, amb l’objectiu de reduir al màxim el temps de resposta.
Els autors apunten que aquest comportament respon, en part, al fet que els tractaments hospitalaris actuals s’han acostat al seu sostre d’eficàcia, que la rehabilitació cardíaca encara no està implantada de manera generalitzada i que, gràcies als bons resultats del Codi IAM, actualment arriben a l’hospital pacients amb una major gravetat clínica.
En conjunt, la mortalitat global per infart va passar del 27% el 2008 al 19% el 2019. Amb un nombre de casos similar, l’any 2019 es van registrar unes 1.200 morts abans de l’ingrés hospitalari, lluny de les prop de 2.000 que es comptabilitzaven onze anys abans.
Canvi en el perfil del pacient
L’estudi també posa de manifest canvis rellevants en el perfil dels pacients amb infart. L’edat mitjana ha disminuït lleugerament, però ha augmentat la prevalença de factors de risc com la diabetis, la hipertensió i la malaltia cardiovascular prèvia. Les tendències generals són similars en homes i dones, tot i que la incidència de l’infart continua sent aproximadament tres vegades més elevada en els homes.
Les aturades cardiorespiratòries, sovint associades a l’infart agut de miocardi, causen cada any prop de 2.700 morts a Catalunya. El 2025, el SEM va atendre prop de 3.000 incidents en què es va activar el Codi IAM, una xifra que reflecteix el pes creixent d’aquest dispositiu en l’atenció urgent cardiovascular.
- «Calcetes i sostens han d’anar de conjunt o, com a mínim, ser del mateix color»
- L’estació d’esquí catalana que s’ha convertit en el refugi d’hivern d’un presentador molt conegut
- Sílvia Orriols demana que es construeixi un hospital públic a Ripoll
- Així queden els encreuaments en la fase final de la Champions League: quadre, equips classificats i possibles rivals del Barça, Reial Madrid i Atlètic
- Mor un veí de la Vall d'en Bas de 40 anys en un accident de moto a Manresa
- Hisenda ho aclareix: si incloeu els vostres fills al compte bancari, l'impost de successions serà aquest
- Guerra oberta a ERC de Girona: 'Ara toca imposar un president de la secció local de Girona que viu a Salt
- Els plans imprescindibles per fer aquest cap de setmana a les comarques gironines