Girona se suma a la protesta global contra la caça
La Plataforma NAC es manifesta un any més, coincidint amb el Dia Mundial del Llebrer, una espècie canina que pateix especialment
La Plataforma NAC (No a la Caça) ha sortit un any més al carrer per reclamar la fi de la caça, l’ús de gossos en aquesta activitat i el que consideren la matança d’animals com el senglar. Una trentena de persones s'han concentrat a la Copa de Girona, algunes rere la pancarta del PACMA (Partit Animalista Amb el Medi Ambient) i d'altres amb missatges de "no a la caza" o "no a la caça amb llebrers i altres races".
És el quinzè any que es fa aquesta marxa, estesa a 44 ciutats espanyoles i 41 a l'estranger (destacant noves convocatòries als Estats Units i a Mèxic). Enguany coincideix amb el Dia Mundial del Llebrer, una espècie de gos que, segons les entitats convocants, és de les que més pateix després del tancament de la temporada cigenètica. A més de mobilitzacions, la plataforma ha redactat un manifest al qual s'han adherit més de 500 asssociacions, una xifra rècord que posa sobre la taula l'ampli bagatge de la protesta.
