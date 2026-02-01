El Govern actuarà en finques naturals gironines per conservar la biodiversitat
Els ajuts beneficiaran 29 entitats i inclouen projectes a l’antic estany de Sils i a l’Estany de Banyoles
El Departament de Transició Ecològica ha destinat 3,8 milions d’euros a la compra i restauració de finques amb alt valor ambiental arreu de Catalunya, una línia d’ajuts que inclou diverses actuacions a les comarques gironines, com ara a l’antic estany de Sils i a l’entorn de l’Estany de Banyoles.
La convocatòria, la primera d’aquestes característiques, beneficiarà un total de 29 entitats sense ànim de lucre, ajuntaments i consorcis, i permetrà adquirir prop de setanta propietats repartides pel territori català amb l’objectiu d’impulsar projectes de conservació i restauració de la biodiversitat. Els ajuts s’emmarquen en els principis de la Llei europea de restauració de la natura.
A les comarques de Girona concretament, una de les actuacions destacades és la restauració d’ambients aquàtics a l’antic estany de Sils, un espai d’elevat interès natural que ja ha estat objecte de diversos projectes de recuperació ambiental. També s’ha previst l’adquisició d’una finca al sud de l’Estany de Banyoles amb l’objectiu de reforçar la biodiversitat d’aquest entorn natural protegit.
Abans de l'acabament de l'any
Els projectes seleccionats s’hauran d’executar abans de l'acabament de l'any i comporten el compromís de protegir i restaurar la biodiversitat de les finques adquirides durant un període mínim de trenta anys.
El director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc Vilahur, explica que la iniciativa pretén «impulsar sinergies positives per conservar aquests espais» mitjançant la col·laboració amb els diferents actors del territori amb vocació de servei públic. Segons ha assenyalat, els ajuts han de permetre avançar en la restauració i conservació d’espais d’especial interès natural i reforçar el paper de les entitats i les administracions locals en la gestió del patrimoni natural.
A banda de les actuacions a Girona, els projectes inclouen actuacions al Prat de Montsuar, als voltants de l’antic abocador d’Ivars d’Urgell, o iniciatives al delta del Llobregat.
