Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Agenda GironaSpar GironaGirona FCBàsquet GironaGirona ciutatComarques
instagramlinkedin

Comencen a Llagostera les jornades al voltant de la cuina amb senglar, cabirol i altres carns de proximitat

Un total de 16 establiments del municipi participen en l'esdeveniment, oferint plats elaborats amb carn de caça i embotits, amb l'objectiu de promoure la gastronomia local

Veïns i veïnes degustant productes variats derivats de la caça.

Veïns i veïnes degustant productes variats derivats de la caça. / Guillem Pérez Moreno

Redacció

Llagostera

Llagostera ha donat aquest diumenge el tret de sortida a la segona edició de les Jornades de la Cuina del Senglar i la Caça, una iniciativa que consolida l'aposta del municipi per posar en valor la tradició gastronòmica local i promoure el consum de productes de proximitat vinculats a la carn de caça. L'esdeveniment s'allargarà fins al 15 de febrer i compten amb la participació de 16 establiments del municipi.

L'acte inaugural ha estat el vermut tertúlia "Cuina i filosofia de la caça", celebrat al Centre Cultural Can Roig, a càrrec de la mediàtica cuinera Maria Nicolau. La proposta inclòs una degustació de xoriç de senglar i fuet de cabirol

Maria Nicolau en el vermut tertúlia &quot;Cuina i filosofia de la caça&quot;, celebrat al Centre Cultural Can Roig per inaugurar les jornades.

Maria Nicolau en el vermut tertúlia "Cuina i filosofia de la caça", celebrat al Centre Cultural Can Roig per inaugurar les jornades. / Guillem Pérez Moreno

Després de l'èxit de la primera edició, Llagostera impulsa de nou aquestes jornades amb una programació que inclou activitats gastronòmiques i divulgatives al voltant de la caça i, especialment, del senglar. A més de l'oferta culinària als establiments participants, el programa preveu un showcooking, una degustació de productes i un esmorzar de caçadors.

Un dels moments més destacats tindrà lloc el 5 de febrer, a les 19.30 h, al Teatre Casino Llagosterenc, amb un showcooking a càrrec de Martí Rosàs, cuiner de Ca la Maria, i Xavier Amat, representant de la Societat de Caçadors Sant Hubert. L'acte comptarà amb la presència del director general de Boscos i Gestió del MediJaume Minguell. Tot seguit, es durà a terme una degustació de plats elaborats amb senglar i altres carns de caça.

Les activitats continuaran el 7 de febrer, a les 9 h, amb l'esmorzar caçador a l'Edifici Polivalent, organitzat per la Societat de Caçadors Sant Hubert de Llagostera.

Durant tot el període de les jornades, la carn de caça i els embotits estaran disponibles als establiments Carnisseria Miquel, Gascons Carnissers, Carns David, Carns Agustí i Can Vinyas. Paral·lelament, diversos restaurants i rostisseries de la localitat oferiran plats típics de caçaEl Carril9, Ca la Maria, Entre Terres, El Passeig, La Pedra, Can Cassoles, Rostisseria Melvys, Ca l'Artau, Cuinats el Bon Gust, Casino Llagosterenc i Cal Degollat.

Notícies relacionades

 Amb aquesta segona edició, Llagostera vol reafirmar el seu "compromís amb la gastronomia de territori, la cultura cinegètica i la dinamització del comerç i la restauració locals".

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents