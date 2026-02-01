Comencen a Llagostera les jornades al voltant de la cuina amb senglar, cabirol i altres carns de proximitat
Un total de 16 establiments del municipi participen en l'esdeveniment, oferint plats elaborats amb carn de caça i embotits, amb l'objectiu de promoure la gastronomia local
Redacció
Llagostera ha donat aquest diumenge el tret de sortida a la segona edició de les Jornades de la Cuina del Senglar i la Caça, una iniciativa que consolida l'aposta del municipi per posar en valor la tradició gastronòmica local i promoure el consum de productes de proximitat vinculats a la carn de caça. L'esdeveniment s'allargarà fins al 15 de febrer i compten amb la participació de 16 establiments del municipi.
L'acte inaugural ha estat el vermut tertúlia "Cuina i filosofia de la caça", celebrat al Centre Cultural Can Roig, a càrrec de la mediàtica cuinera Maria Nicolau. La proposta inclòs una degustació de xoriç de senglar i fuet de cabirol.
Després de l'èxit de la primera edició, Llagostera impulsa de nou aquestes jornades amb una programació que inclou activitats gastronòmiques i divulgatives al voltant de la caça i, especialment, del senglar. A més de l'oferta culinària als establiments participants, el programa preveu un showcooking, una degustació de productes i un esmorzar de caçadors.
Un dels moments més destacats tindrà lloc el 5 de febrer, a les 19.30 h, al Teatre Casino Llagosterenc, amb un showcooking a càrrec de Martí Rosàs, cuiner de Ca la Maria, i Xavier Amat, representant de la Societat de Caçadors Sant Hubert. L'acte comptarà amb la presència del director general de Boscos i Gestió del Medi, Jaume Minguell. Tot seguit, es durà a terme una degustació de plats elaborats amb senglar i altres carns de caça.
Les activitats continuaran el 7 de febrer, a les 9 h, amb l'esmorzar caçador a l'Edifici Polivalent, organitzat per la Societat de Caçadors Sant Hubert de Llagostera.
Durant tot el període de les jornades, la carn de caça i els embotits estaran disponibles als establiments Carnisseria Miquel, Gascons Carnissers, Carns David, Carns Agustí i Can Vinyas. Paral·lelament, diversos restaurants i rostisseries de la localitat oferiran plats típics de caça: El Carril9, Ca la Maria, Entre Terres, El Passeig, La Pedra, Can Cassoles, Rostisseria Melvys, Ca l'Artau, Cuinats el Bon Gust, Casino Llagosterenc i Cal Degollat.
Amb aquesta segona edició, Llagostera vol reafirmar el seu "compromís amb la gastronomia de territori, la cultura cinegètica i la dinamització del comerç i la restauració locals".
