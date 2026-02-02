El Consell d’Alcaldies aborda instal·lar càmeres per reforçar la seguretat a la Cerdanya
Els Mossos d’Esquadra expliquen subvencions i mesures a l’Alta Muntanya en una reunió a Puigcerdà
Els alcaldes i alcaldesses de la Cerdanya van abordar la possibilitat d’instal·lar càmeres de seguretat als municipis en una sessió del Consell d’Alcaldies a Puigcerdà. Segons el Consell Comarcal de la Cerdanya, els Mossos d’Esquadra hi van detallar les subvencions disponibles i actuacions preventives a l’Alta Muntanya, i la trobada també va servir per conèixer l’avantprojecte de la Llei d’Alta Muntanya.
La reunió del Consell d’Alcaldies es va fer el dimecres 28 de gener a la seu del Consell Comarcal de la Cerdanya i va estar presidida pel president comarcal, Isidre Chia.
Una part de la sessió es va centrar en la seguretat. El cap dels Mossos d’Esquadra a la comarca va exposar, segons la nota del Consell Comarcal, les subvencions destinades a la instal·lació de càmeres de seguretat als municipis.
La llei d'Alta Muntanya
A més d’aquests ajuts, la presentació també va incloure diverses actuacions vinculades a la seguretat a l’Alta Muntanya, amb l’objectiu de reforçar la prevenció i la protecció tant de la ciutadania com del territori. La trobada va acabar amb un torn de preguntes i d’aclariments per resoldre dubtes i compartir criteris entre municipis.
Després, la reunió va abordar l’avantprojecte de la Llei d’Alta Muntanya, que va presentar el director general de Polítiques de Muntanya, Carlos Guàrdia. Segons la informació traslladada als alcaldes, el text vol donar resposta a les especificitats i necessitats dels territoris de muntanya, amb l’objectiu de reforçar-ne el desenvolupament i la cohesió territorial.
