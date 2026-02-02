ERC demana que s’estudiï a fons el mapa sanitari del Ripollès abans de prendre cap decisió
El diputat gironí, Jordi Viñas, acompanyat de diversos representants dels republicans a la comarca, ha explicat que l’Hospital de Campdevànol podria perdre més de 8.500 usuaris,
Esquerra Republicana ha demanat que s'aturi qualsevol canvi en el mapa sanitari del Ripollès fins que es tinguin garanties que no es perjudicarà l'atenció sanitària a la comarca. L'avís arriba després que el diputat d'ERC al Parlament, Jordi Viñas, s'hagi reunit amb el Patronat de l'Hospital de Campdevànol per conèixer l'impacte que pot tenir la proposta de reorganització del mapa sanitari que impulsa el departament de Salut de la Generalitat.
Viñas ha advertit que l'Hospital de Campdevànol podria perdre més de 8.500 usuaris, cosa que "posaria en risc alguns dels serveis així com una vuitantena de llocs de treball i, per consegüent, la viabilitat del centre". El diputat republicà ha mostrat la seva preocupació perquè "s'estigui modificant el mapa sanitari sense haver-ho explicat ni consensuat amb el territori, els ajuntaments ni els professionals, i sense cap tipus de transparència".
Preguntes al Parlament i defensa del model de proximitat
Viñas ha recordat que "des d'Esquerra ja hem registrat una sèrie de preguntes al Parlament de Catalunya per tenir tota la informació, estudis d'impacte i respostes clares del departament de Salut abans que es prengui cap decisió". "Per nosaltres, defensar l'Hospital de Campdevànol és defensar un model sanitari de proximitat, especialment necessari en una comarca rural i envellida com el Ripollès, tenint en compte que és un hospital molt ben connectat amb transport públic", ha afegit.
Incertesa pel trasllat de l'ABS de Sant Joan a Camprodon
El secretari general comarcal d'Esquerra al Ripollès, Sergi Albrich, ha advertit que aquests canvis estan generant molta incertesa. Un exemple és el trasllat de l'ABS de Sant Joan a Camprodon, proposat per l'equip de govern de Sant Joan. "La solució que es proposa és molt més petita i podria no absorbir les necessitats de Sant Joan, sobretot els mesos d'estiu, quan la població de la Vall de Camprodon es duplica", apunta Albrich.
El secretari general ha plantejat dubtes sobre la mobilitat: "Com es desplaçarà la gent a l'hospital d'Olot si no hi ha transport públic?". Albrich ha remarcat que "actualment, l'hospital de Campdevànol està ben connectat amb autobús cada hora i és imprescindible que no es prenguin decisions sense un consens real amb el territori, ja que afecta de manera directa els serveis, la mobilitat i la salut de la nostra gent". També ha plantejat altres incògnites, com ara "d'on vindrien els equips d'emergència o si es pot garantir el mateix temps de resposta".
Impacte econòmic i demogràfic
Segons Chantal Pérez, secretària de política municipal d'ERC Ripollès, la possible pèrdua de llocs de treball de l'Hospital tindrà un impacte directe en el capital humà de la comarca, especialment als municipis de Campdevànol i Ripoll, tant a nivell econòmic com comercial. "Aquesta situació desincentivarà que joves professionals de l'àmbit sanitari es quedin a treballar al territori, fet que va en contra de les polítiques de suport a les comarques de muntanya, als municipis rurals i de l'arrelament al territori", ha explicat Pérez.
A la reunió també hi han assistit la presidenta comarcal d'ERC, Carme Freixa, i el portaveu d'ERC a l'Ajuntament de Campdevànol, Toni Riera.
