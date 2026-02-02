Una família de Banyoles desenterra un cofre amb 1.500 euros: "Vam guanyar, però ens va anar de 15 segons"
Van ser els guanyadors de la primera edició del repte immersiu Sácame de aquí, creat per dues amigues de Sant Llorenç de Morunys, que va atreure 300 persones d'arreu de Catalunya
Els quatre membres de l'equip es van dispersar per diferents indrets del municipi on sospitaven que podria estar el cofre i, mentrestant, es comunicaven a través d'una trucada
Xavi Moraleda
Tan sols van necessitar 20 minuts per resoldre l’enigma final, desxifrar la coordenada on es trobava el tresor amb 1.500 euros a dins i desenterrar-lo. La bona planificació, l’estratègia i la velocitat de l’equip format per en Jordi, en Lluís, la Vero i l’Anna —quatre familiars de Banyoles molt aficionats als jocs de taula i als scape rooms— els van convertir aquest dissabte en els guanyadors de la primera edició del repte immersiu Sácame de aquí, creat per dues amigues de Sant Llorenç de Morunys. El joc va atraure prop de 300 persones d'arreu de Catalunya, moltes de les quals hi van fer estada durant el cap de setmana.
Després d'haver anat resolent els diferents enigmes setmanals durant les sobretaules familiars, van arribar a la recta final amb la coordenada quasi completa. Ja sabien que el tresor es trobaria al municipi piteu i, per això, van aprofitar per desplaçar-s'hi al matí i, fins i tot, reservar unes habitacions d'hotel per passar-hi el cap de setmana en família. Durant el matí, segons explica en Lluís, van fer una primera volta de reconeixement i van examinar diferents entorns on sospitaven que podria estar el cofre.
"Anàvem a un terreny que no coneixíem i, a més, l’havíem de trobar a les 9 h del vespre, en plena nit. Per això, volíem anar preparats", comparteix. Això els va permetre descartar-ne alguns i apostar més per uns altres. La seva estratègia va ser dispersar-se individualment per diferents indrets i coordinar-se a través d'una trucada entre els quatre. Quan van rebre l'enigma final, el van resoldre plegats i, un cop van obtenir la coordenada exacta, en Jordi —que era qui es trobava més a prop— va anar-hi tan de pressa com va poder.
Per resoldre l'enigma, els participants havien de trobar les respostes de tres endevinalles, concretament la 4, la 3 i la 5 —ja que el salt l'havia de fer el cavall a aquestes caselles—. Les respostes eren "carretera", "nínxol" i "Gósol", respectivament, i si s'uneixen les dues primeres lletres de cadascuna, donaven lloc al mot "Canigó".
Tot i la seva dificultat, el van resoldre en pocs minuts, però, així i tot, la victòria els va anar de ben poc. "Vam acabar guanyant, però altres participants van arribar al lloc només 15 segons després que en Jordi", detalla. El tresor es trobava en una clariana al mig del bosc, on s'hi podia accedir per diferents corriols o camp a través. Un cop allà, les dues organitzadores, Laia Flores i Cristina Fuertes, van corroborar que l'equip havia resolt l'enigma i van desenterrar el cofre.
A banda dels 1.500 euros de premi també van guanyar una entrada per participar en una Survival Zombie, un altre joc immersiu que simula una apocalipsi zombie que justament va aterrar a Sant Llorenç el setembre passat.
"Hem gaudit molt del repte; nosaltres l’hem viscut en família, i el fet d’haver de cooperar i unir esforços ha estat molt bé", apunta en Lluís. I després de la bona experiència, els banyolins no descarten tornar a participar en pròximes edicions del Sácame de aquí.
Ja hi ha llista d'espera per a la pròxima
Les organitzadores d'aquest joc immersiu ja estan preparant una segona edició, que en aquest cas s'emmarcarà al municipi bagenc de Sant Vicenç de Castellet. Després d'haver engrescat prop de 400 persones en el seu primer joc, Flores i Fuertes celebren que ja comença a haver-hi llista d'espera per al pròxim, que començarà al juliol i s'acabarà a finals d'agost. Els interessats s'hi poden inscriure de forma gratuïta responent a aquest qüestionari.
