Girona encadena dos geners consecutius sense víctimes mortals a la carretera
Juntament amb Lleida, és una de les dues províncies que han tancat el primer mes de l’any sense difunts a la xarxa viària
Girona ha tancat el mes de gener sense cap víctima mortal a la xarxa viària, un balanç que es repeteix per segon any consecutiu i que confirma el bon inici d’any a la demarcació. El registre situa aquesta entre les poques províncies que han completat el primer mes del calendari sense haver de lamentar cap mort en sinistres de trànsit.
De fet, Girona comparteix aquesta dada amb Lleida: són les dues úniques demarcacions que han acabat el gener amb zero morts a les carreteres. Al conjunt de Catalunya, en canvi, les víctimes mortals s’han concentrat a Barcelona, amb sis finats, i a Tarragona, amb cinc.
El contrast és notable si es mira enrere. El gener del 2024 es va tancar a Girona amb dues víctimes mortals en accidents de trànsit, tots dos en menys de dotze hores de diferència. El primer sinistre va ser el 24 de gener, cap a les onze de la nit, a l’N-II a Agullana, en un xoc entre un camió i una furgoneta. Va morir el conductor de la furgoneta, un home de 59 anys i nacionalitat francesa. L’endemà, un motorista de 66 anys va perdre la vida en un accident a la GIV-6621, a Castell d’Aro, poc després de les dotze del migdia, en una col·lisió frontal entre un turisme i la motocicleta.
11 morts a Catalunya
A Catalunya, el balanç d’aquest gener de 2026 s’ha tancat amb 11 persones mortes en 11 accidents mortals entre l’1 i el 31, segons el Servei Català de Trànsit (SCT). La xifra és lleugerament inferior a la del mateix període de l’any passat (12 morts en 12 sinistres), però la gravetat dels accidents ha augmentat: s’hi han registrat 52 ferits greus, 16 més que el gener del 2024.
Les dades també reflecteixen un predomini masculí tant entre les víctimes mortals com entre els ferits greus: 10 dels 11 finats eren homes i només una dona. Entre els ferits greus, 41 són homes i 11 dones. A més, destaca el pes dels col·lectius vulnerables: vuit de les onze víctimes mortals pertanyien al grup (cinc motoristes, dos vianants i un ciclista). Trànsit alerta que la mortalitat de motoristes continua sent proporcionalment elevada i reclama més percepció del risc i consciència de la fragilitat d’aquests usuaris, alhora que demana a la resta de conductors respecte i prudència per reduir la sinistralitat.
Subscriu-te per seguir llegint
- La nova tendència escolar a Espanya: els professors ja no van de viatge amb els alumnes a l'ESO
- Aquest és el barri de Girona que més ha crescut en població en els últims dos anys
- Tres intoxicats, dos d'ells greus, per monòxid de carboni en una casa de Sant Gregori
- L'afluència de públic a l'Ikea de Girona provoca un caos circulatori per segon dissabte consecutiu
- La Policia de Llançà enxampa dos individus talant il·legalment llentiscle a Cap Ras
- Concentració davant de l'Ajuntament de Ripoll convocada per la Metxa aquest dissabte
- Una esllavissada a Anglès talla un carrer i deixa el poble sense aigua
- Junts i ERC demanen al Govern explicacions sobre la formació dels Agents Rurals en una caserna militar