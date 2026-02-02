Girona tanca el 2025 amb 3.810 denúncies penals de trànsit: una de cada tres és per alcohol al volant
Les detencions més majoritàries també són per a conductors beguts però la conducció temerària puja amb 80 casos
L’alcohol continua sent el gran fil conductor dels delictes de trànsit a les carreteres gironines. L’Àrea Regional de Trànsit (ART) de Girona dels Mossos d’Esquadra va tancar el 2025 amb 3.810 fets penals coneguts, una xifra que equival a prop d’11 denúncies penals al dia. D’aquest total, 1.180 corresponen a conduir begut el que representa el 31% del conjunt. Això representa que gairebé una de cada tres denúncies penals de trànsit a Girona són per conduir begut. A Espanya, la conducció sota els efectes de l'alcohol és delicte quan se superen els 0,60 mg/l en aire expirat o 1,2 g/l en sang.
En aquest cas només es parla de fets penals perquè un mateix conductor pot acumular més d’un delicte en una sola actuació (per exemple, anar begut i, alhora, no tenir permís), fet que incrementa el comptador.
El balanç situa l’alcohol com el primer motiu de denúncia penal amb una diferència clara respecte de la resta de tipologies. No és un fenomen nou, però sí persistent. De fet, el 2024, l’ART Girona havia registrat 1.328 casos per alcohol. El 2025 les denúncies baixen un 11% fins a 1.180, però continua sent la principal causa i manté un pes molt alt dins el total anual, segones les dades obertes dels Mossos.
Sense carnet
En xifres globals, el 2025 també es tanca per sota del 2024: de 4.187 fets penals coneguts es passa a 3.810, un 9% menys. En l’últim any, els Mossos han intensificat el patrullatge a les comarques gironines amb vehicles sense distintius (espiell), per detectar conductes perilloses i delictives al volant. Aquest reforç, sumat als controls habituals i al patrullatge diari, ha contribuït a dibuixar el balanç anual.
Tot i la davallada, la radiografia de la carretera no canvia gaire: al costat de l’alcohol hi torna a aparèixer, amb força, el bloc dels conductors que es posen al volant sense permís.
El segon motiu amb més volum és conduir sense haver obtingut mai permís o llicència, amb 1.098 denúncies penals el 2025. És una xifra alta, pràcticament en paral·lel al pes de l’alcohol, i que ajuda a explicar per què molts acaben derivant en diligències penals. Aquesta xifra de denúncies també ha caigut un 10,2% respecte al 2024 (1.223).
El tercer gran grup és el de conduir amb el permís sense vigència per pèrdua de punts, amb 806 casos. El 2024 n’hi havia 848, de manera que baixa 42 casos (-5,0%). La combinació d’aquestes dues tipologies -no haver obtingut mai el carnet o circular-hi sense punts- suma gairebé la meitat del balanç anual. Es passa de 2.071 casos el 2024 a 1.904 el 2025, el que suposa un descens del 8,1%. Tot i el descens, continua sent un dels grans blocs del balanç i mostra la persistència del fenomen: conductors que directament circulen sense permís.
Les negatives a les proves
Un altre indicador que destaca, també per volum, és la negativa a sotmetre’s a les proves, amb 252 casos el 2025 per sota de les 272 del 2024 (-7,4%). És el quart motiu de denúncia penal de trànsit a l’ART Girona, per davant d’altres delictes que acostumen a tenir més impacte mediàtic però menys freqüència. I és que sovint conductors que no permeten que els facin els testos d'alcoholèmia o drogues, després es rebel·len contra els policies i també a vegades acaben acusats d'altres delictes com desobediència o atemptat contra els agents de l'autoritat, enter altres.
En el mateix bloc de delictes vinculats al permís, el 2025 també baixa la conducció amb privació judicial del permís o llicència (cautelar o definitiva): 179 casos, davant de 192 el 2024 (-13; -6,8%).
Conductes de risc a l'alça
La part més vinculada a conductes de risc greu no baixa. La conducció temerària es manté pràcticament al mateix nivell del 2024 i s'assoleixen els 172 casos el 2025, només un més . Tot i que la variació és mínima, aquestes es tradueixen sovint en persecucions policials que acaben amb la detenció del conductor infractor i que algunes vegades, arriba a accidentar-se i fins i tot, amb agents ferits.
I, tot i que tenen menys volum, hi ha dos indicadors especialment sensibles que pugen. D’una banda, originar un greu risc per a la circulació passa de 22 casos el 2024 a 23 el 2025 (+4,5%), un increment petit però que manté viva aquesta tipologia dins el recompte anual. De l’altra, l’abandonament del lloc de l’accident fa un salt més clar: de 21 a 26 casos (+23,8%).
Detencions: altera amb temeraris
Pel que fa a detencions, l’ART Girona en comptabilitza 365 el 2025, amb una baixada del 4,7% per sota de les 383 del 2024. I, un cop més, l’alcohol torna a ser el primer motiu: 123 detencions per conducció sota els efectes de l’alcohol. Aquestes experimenten una davallada del 12,1% respecte al 2024 (140). El següent bloc és el de la conducció sense permís: 86 detencions per no haver obtingut mai el carnet, un 14% menys que l'any anterior (100). I en tercera posició hi ha la conducció temerària (80). Aquest tipus de conducta de risc dels únics que registra un increment del 12,7%, amb 80 arrestos, nou més que el 2024. La negativa a sotmetre’s a les proves suma 40 detencions, mentre que la combinació d’alcohol i drogues en registra 10. Aquestes últimes han crescut en un 42% respecte a l'any anterior. El mateix passa amb l’abandonament del lloc de l’accident, que també puja d’1 a 4 detencions (+300%).
A més, els delictes vinculats al permís també registren increments, encara que més modestos: les detencions per privació judicial del permís passen de 5 a 6 (+20%) i les de pèrdua de vigència per punts de 4 a 5 (+25%).
