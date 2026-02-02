Més de 1.800 infants i joves vulnerables gironins reben joguines de la mà de la Creu Roja
Amb el lema "Els seus drets en joc", la campanya ha recollit i distribuït 5.553 joguines noves, educatives, no bèl·liques, no sexistes, sostenibles i cooperatives
Creu Roja Joventut ha repartit un total de 5.553 joguines entre 1.850 infants i joves de les comarques gironines procedents de famílies en risc de vulnerabilitat amb l'objectiu de promoure el dret al joc, en el marc de la campanya "Els seus drets en joc".
Amb l’objectiu de sensibilitzar sobre el valor educatiu del joc, s’han dut a terme 20 activitats en el conjunt de la demarcació de Girona. La campanya ha comptat amb la col·laboració ciutadana i del teixit empresarial, així com el suport d'una cinquantena de persones voluntàries de l'entitat, arribant a més de 190 municipis gironins. I és que al llarg de la campanya s’han habilitat múltiples punts de recollida al territori, on la població ha dipositat jocs i joguines.
El joc, clau contra l’aïllament social
La campanya de joguines s’emmarca en el projecte "La joguina educativa", que Creu Roja Joventut duu a terme durant tot l’any per sensibilitzar sobre el valor educatiu del joc i el dret dels infants i joves a jugar. Per això, les joguines que es reparteixen són noves - ja que tots els infants i joves tenen dret a estrenar una joguina independentment de la situació econòmica de les seves famílies-, no bèl·liques, educatives, no sexistes, sostenibles i que, preferentment, fomentin el joc cooperatiu.
El joc és un element essencial per garantir el desenvolupament integral dels infants i joves, convertint-se en un "eix de socialització fonamental en les diferents etapes del creixement". Davant el risc d’aïllament social que pot acompanyar els infants en situació de vulnerabilitat, l’organització aposta pel dret al joc com una "eina de contenció i reversió d’aquesta situació".
