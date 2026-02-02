Setmana de controls policials a les comarques gironines per reforçar la seguretat dels vianants
L’any passat la campanya va acabar amb 1.975 denúncies a tot Catalunya
Les comarques de Girona viuran una setmana de controls policials intensius per reforçar la seguretat dels vianants als carrers i entorns urbans. La campanya, coordinada pel Servei Català de Trànsit amb les policies locals gironines, posa el focus en les conductes que més sovint acaben generant situacions de risc en cruïlles, passos de vianants i zones pacificades.
Els agents vigilaran especialment les infraccions dels conductors que comprometen directament la seguretat de qui es mou a peu: saltar-se els semàfors en vermell, no aturar-se davant dels passos de vianants o circular a velocitats inadequades en trams on la convivència és més delicada. Però la campanya també inclou controls i advertiments a vianants que creuen fora dels passos habilitats o irrompen a la calçada sense assegurar-se que poden fer-ho amb garanties.
Les xifres de l’última edició, feta l’any passat en el mateix període, il·lustren el problema: es van interposar 1.975 denúncies. D’aquestes, 868 van ser per conductes antireglamentàries de vianants, 648 per no respectar semàfors i 459 per no aturar-se davant dels passos de vianants, segons Trànsit.
La campanya arriba, a més, amb un rerefons preocupant: el 2025 van morir 29 vianants a Catalunya, dos més que l’any anterior. I el risc no es concentra només a les carreteres: 17 d’aquests accidents mortals van ser en zona urbana, i 12 en vies interurbanes. Una realitat que fa que els controls d’aquesta setmana busquin, sobretot, evitar el que sovint passa en pocs segons: una distracció, una mala decisió i un atropellament.
